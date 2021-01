“¿De cuánto estamos hablando?”: Galilea Montijo dijo que ya ofertó para adquirir la casa donde se filmó “Roma”

Galilea Montijo bromeó con adquirir la casa que asemeja al hogar donde Cuarón pasó su niñez (Foto: Instagram @galileamontijo)

Galilea Montijo volvió a dar de qué hablar, como es habitual al ser una de las conductoras más controvertidas por su forma desparpajada de ser y las “metidas de pata” que ha dado en no pocas ocasiones, lo que le ha valido gran cantidad de comentarios, burlas y memes. En esta ocasión la presentadora del programa Hoy causó impacto al revelar que se encuentra interesada en adquirir la casa donde se filmó la película “Roma” de Alfonso Cuarón.

Y es que dicha propiedad ubicada en la calle Tepeji, en la famosa colonia de la Ciudad de México se encuentra en venta desde hace unos días según constaba en un letrero dispuesto en la fachada de la propiedad, famosa por haber sido locación de la premiada y conocida mundialmente película que lanzó a la fama a la nominada al Oscar Yalitza Aparicio y donde participó Marina de Tavira y Latin Lover..

Llamó la atención que Galilea Montijo comentó la noticia y exclamó que ya ofertó una cantidad que no reveló para convertirse en la próxima propietaria del inmueble: “Ya oferté para que me quede claro dónde se filmó”, dijo Montijo en el matutino. Y es que la conductora lo tomó con humor debido a que hace dos años cuando la película logró el reconocimiento en diversos festivales a pocos días de su proyección, la tapatía mencionó una pifia que el público no ha olvidado.

Un letrero de "Se vende" en la fachada de la famosa casa causó conmoción y el hecho se viralizó (Foto: Twitter@TheToriParadox)

Al referirse a Roma, argumentó que la película estaba basada y ambientada en la capital italiana, pero fue corregida por sus compañeros quienes le aclararon que se trataba de la histórica colonia ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin embargo, aclaró que se había confundido: “Si está en Venecia y habla de Roma, pues yo dije... entonces le hubiera puesto colonia Roma y a lo mejor le entiendo”, al referirse a que el director, Cuarón, se encontraba en el Festival de Venecia.

Esto provocó que los internautas se lanzaran con críticas contra “Gali” por no haber investigado sobre la película antes de anunciar la noticia en el programa matutino. Ahora, al dar a conocer la noticia la venta comentó: “Lo que dijo Legarreta es cierto, es un mandato divino porque qué cree, la casa donde Cuarón filmó parte de su película Roma está la venta. ¿De cuánto estamos hablando? Ya oferté” dijo.

Con motivo de las nominaciones a los Premios Oscar de la película Roma, del cineasta Alfonso Cuarón, el Gobierno de la Ciudad en conjunto con la Secretaria de Cultura, organizaron en 2019 una serie de actividades en la Colonia Roma, que fueron desde una exposición fotográfica en la Avenida Álvaro Obregón y visitas guiadas por dicho barrio. Los recorridos fueron encabezados por José Alfonso Suárez, titular de la dependencia de cultura y se realizaron abordo de camiones de Turibus facilitados por la Secretaría de Turismo (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con una entrevista dada al programa matutino de Televisa, la hija de la propietaria de la casa, Adriana Álvarez, afirmó que el rodaje de la cinta le trajo a la familia múltiples beneficios.

“Pasó lo de la película, ha sido una cosa muy positiva que nos dio, que nos ha dejado, todo el ambiente, la gente que ha vendido, toda la gente que se ha acercado por cuestiones de la película, de los Óscares y todo eso, pero pues la vida continúa nosotros tenemos que seguir otros caminos y definitivamente con todo un sentimiento por el amor que le tenemos a esta casa, pero la vida tiene que continuar. Mi mamá sigue estando y todo sigue estando bien”, dijo la mujer al programa.

Ni los interiores ni la azotea fue filmada en dicha propiedad, únicamente la fachada y el patio aparecen en la cinta (Foto: Netflix)

Y es que tras hacerse viral la noticia, la familia optó por retirar el letrero de venta: “Se retiró por decisiones de nosotros, No precisamente (por los fans que llamaron al teléfono), se está viendo otra manera de manejar las cosas”, expresó.

La vivienda se encuentra ubicada frente a la que fuera el hogar del cineasta mexicano en su niñez, aunque los interiores de la película fueron filmados en un inmueble de la colonia Narvarte. “Lo único que si quiero dejar claro es que aquí no se filmó el interior, porque es una cosa que han manejado mucho, aquí se filmó la fachada y parte de lo que es el patio. El interior no se filmó en esta casa.”, recalcó la dueña.

