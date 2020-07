Así ha cambiado Carlos Rivera desde que inició su carrera hace 16 años

Carlos Rivera hoy celebra el inicio de su carrera musical apoyando iniciativas para ayudar a la infancia y con un tierno mensaje para felicitar a su novia Cynthia Rodríguez (Foto: Instagram de Carlos Rivera)

En el verano del 2004 un joven humilde y procedente de Huamantla, Tlaxcala, se coronaba como el máximo ganador de la tercera generación de La Academia. Tras 16 años de arrollador éxito, no sólo en México sino en todo el mundo, Carlos Rivera hoy celebra el inicio de su carrera musical apoyando iniciativas para ayudar a la infancia y con un tierno mensaje para felicitar a su novia Cynthia Rodríguez, quien también surgió de las filas del reality show de TV Azteca.

Parece que fue ayer cuando el cantante se alzó con la corona del espectáculo musical que le abrió las puertas del mundo del entretenimiento y se alejó de golpe de la herencia familiar. “Mi destino era ser maestro como mi madre o ganadero como mi padre”, confesó a Efe en agosto del 2017.

Aquella declaración parecía irreal para un cotizado cantante y actor de varias producciones musicales de talla internacional, pero no tan alejada de las experiencias que viven miles de mexicanos nacidos en las zonas rurales del país.

“Trabajé y luché a pesar de que todo el mundo me llamó loco, porque no teníamos contactos ni dinero para lograrlo. Pero lo logré y aquí sigo luchando”, comentó.

Protagonizó las puestas en escena Bésame mucho, Orgasmos, la comedia, La Bella y la Bestia y Mamma Mía. (Foto: Instagram de Carlos Rivera)

Tras su paso por La Academia, donde compartió escenario con Hiromi Hayakawa, protagonizó las puestas en escena Bésame mucho, Orgasmos, la comedia, La Bella y la Bestia y Mamma Mía.

Su trayectoria se internacionalizó al protagonizar el musical El Rey León en España, donde ganó el premio “Actor Revelación” en los Broadway World Spain Awards en 2012. Años después volvió a encabezar el elenco de esta obra pero ahora en México, donde se volvió el espectáculo más taquillero en la historia del país.

Con esta actuación, Carlos Rivera se convirtió en el primer mexicano en protagonizar el musical en dos naciones. Además volvió a colaborar con Disney Pixar en la banda sonora de la película Coco y prestó su voz nuevamente para Simba, pero para la versión live action de El Rey León.

El artista mexicano ha obtenido varios reconocimientos por su trabajo, como los cuatro Discos de Oro por sus álbumes de estudio Carlos Rivera, Mexicano, El hubiera no existe y Yo creo; además de dos Discos de Platino por sus dos últimos materiales discográficos; también ha recibido el Premio Antena CIRT por ‘Mérito Artístico’, dos Premios Dial y el galardón en la categoría de Balada en las Lunas Del Auditorio Nacional.

El cantante de 34 años también a colaborado para formar a otros artistas. Fue en 2014 cuando trabajó como asesor de Malú en la edición La Voz Kids en España y en México su equipo ganó el primer lugar de la edición del 2018, cuando se coronó la intérprete española, Cristina Ramos; el año pasado también participó en la edición infantil al lado de Lucero y este 2020 acompañó a la también cantante italiana, Laura Pausini, en La Voz Antena 3.

El cantante de 34 años también a colaborado para formar a otros artistas. (Foto: Instagram Carlos Rivera)

Este año dio un giro a su carrera musical. De siempre interpretar baladas románticas se arriesgó a colaborar con Becky G y Pedro Capó para la canción Perdiendo la cabeza, un tema más bailable y que pronto se colocó entre el gusto del público que sigue de cerca las carreras de los artistas.

“No considero que esta sea una canción urbana, aunque tenga el ritmo del dembow, pues para mí estos son los sonidos del pop actual”, defiende frente a modas el que fue coautor de la pieza junto a los colombianos Cali y El Dandee.

A esta canción se le sumó Ya pasará, la cual surgió de una colaboración con Save the Children, en medio de la crisis sanitaria por coronavirus que aqueja al mundo desde inicios de este 2020.

Las ganancias de esta participación serán destinadas para apoyar a las niñas y niños más vulnerables frente a la pandemia a causa del COVID-19.

Carlos Rivera ha logrado consolidar su carrera artística sin ventilar detalles de su vida privada. (Foto: Instagram de Carlos Rivera)

Siempre hermético

Carlos Rivera ha logrado consolidar su carrera artística sin ventilar detalles de su vida privada. Muy a pesar de lo que la gente opine, el artista maneja con cautela aspectos familiares e incluso los sentimentales, sin que hasta ahora y después de casi cuatro años, confirme el supuesto noviazgo que mantiene con la también ex académica Cynthia Rodríguez.

“Yo intento mantenerme al margen y he aprendido que es mejor para mí. He preferido darle peso a mi carrera, que bastante esfuerzo me ha costado, y no que se especule con que, si quiero tener hijos”, defendió su actitud en una entrevista con Efe.

Muy contrario al silencio que siempre ha mostrado, pero sin ser muy claro sobre su relación, Rivera le dedicó un tierno mensaje a quien se especula es su novia desde el 2016.

“Felices XV preciosa. No conozco a nadie que trabaje con tanto amor, tanta disciplina y tanta alegría al mismo tiempo. Te mereces las cosas más bonitas de esta vida. ❤️”, escribió en los comentarios de una publicación hecha en Instagram por Cynthia Rodríguez, quien también celebra su graduación de La Academia, pero ella de la cuarta generación.

Rivera le dedicó un tierno mensaje a quien se especula es su novia desde el 2016. (Foto: Instagram de Carlos Rivera)

Con información de Efe

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Carlos Rivera, el artista mexicano que prefiere ausentarse de las redes sociales y enfocarse en su carrera artística

Carlos Rivera participará en La Voz España: será el asesor del equipo de Laura Pausini

La inaudita cifra que pagó una persona por un beso de Carlos Rivera