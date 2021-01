“La tristeza más grande”: Belinda llora la muerte de Gizmo, el chihuahua que la acompañó por 13 años

Belinda llora la muerte de su mascota. La cantante inició el año con una triste noticia (Video: Instagram @belindapop)

En plena víspera del Día de reyes, Belinda se encuentra sufriendo una gran tristeza, pues su perrito chihuahua de nombre Gizmo ha perdido la vida tras 13 años de acompañarla. A través de varias historias de Instagram, la cantante lamentó la partida del animal y aseguró que lo llevará “por siempre en su corazón”. Así lo escribió:

“ La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho! Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste! Por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar conmigo incondicionalmente a mi lado! Te amo, mi bebé.”

La novia de Christian Nodal no dio mayores detalles respecto al deceso de su mascota, pero compartió varias fotos donde se le ve incluso a borde de un bote al perro, de quien escribió en una instantánea: “mi angelito bebé por siempre. Me diste todo el amor del mundo”.

Belinda acostumbraba vestir a su perro con diseños exclusivos (Foto: Instagram @belindapop)

A Belinda siempre se le había visto muy unida a la mascota que adquirió en Hong Kong por 5 mil dólares por recomendación de una de sus amigas, incluso la llevaba a sus conciertos, eventos y programas de televisión, ya que por su diminuto tamaño se facilita su transportación, así que era común verle a la famosa en compañía del animal y en creativas fotos en sus redes sociales donde se podía apreciar que el perrito vivía rodeado de lujos y accesorios de primera clase.

No es la primera vez que la intérprete de Amor a primera vista se muestra afligida en sus redes sociales a causa de Gizmo, pues hace cinco años compartió con su público un momento muy difícil para ella por la salud de su fiel compañero, quien por aquel entonces habría sufrido un ataque.

Y es que en noviembre de 2015, Beli no pudo contener las lágrimas al enterarse del estado de salud del can, y al visitarlo a la clínica veterinaria donde ingresó, la también actriz pudo constatar que el animal no presentaba mejorías tras haber sufrido un fulminante ataque al corazón.

Gizmo vivió rodeado de comodidades y mimos (Foto: Instagram @belindapop)

“Gizmo, te tienes que poner bien porque todo el mundo te quiere ver bien. Tienes a mucha gente que te quiere y todos los belifans te quieren ver bien, por favor”, se le puede oír decir a la famosa con la voz entrecortada en un clip que publicó en su cuenta de Instagram, en el que aparece acariciando a su querido amigo mientras éste permanece tumbado en una jaula y conectado a un gotero.

El animalito fue la causa de la preocupación de Belinda en noviembre 2015 (Foto: Instagram @belindapop)

Para agradecer la solidaridad de sus seguidores, quienes se mostraron preocupados por la salud del animal, la polémica cantante expresó que llegó a dudar acerca de subir o no el video en cuestión, pues nunca se había mostrado tan vulnerable y baja de ánimo ante el público:

“No sabía si subir este vídeo porque es muy fuerte y nunca me han visto así, pero es un vídeo real del dolor que siento y de la desesperación al ver a mi Gizmito así. Sé que muchos se han sentido así como yo me siento en este momento, por eso quise compartirlo. Gracias por tantos mensajes de amor y de apoyo, nunca se me va a olvidar, y pase lo que pase le he dicho [a Gizmo] que todos le amamos y que queremos que se ponga bien, espero que eso le dé fuerza para salir adelante”, escribió al pie.

“Así me enamoré de él cuando lo vi por primera vez, fue amor a primera vista... Mi compañero (...) mi mejor amigo, mi angelito, mi incondicional... Ayer en la madrugada le dio un ataque debido a un soplo en el corazón. Sentía que se me moría en las manos... de los momentos más difíciles de mi vida. Hoy le hacen unas pruebas y me dicen cuánto tiempo de vida le queda”, anunciaba Belinda en sus redes sociales en 2015.

