La funesta predicción del Brujo Mayor acerca de Belinda y Nodal para 2021

Los personajes de la farándula mexicana estarán involucrados en escándalos y rupturas amorosas (Foto: EFE)

Uno de los sectores que más llama la atención a las personas es el entretenimiento. Todas las figuras públicas en este rubro, y lo que hacen, son de interés general para sus fanáticos, hasta cuando dichas situaciones aún no suceden. Y en este año 2021, no pudieron faltar las afamadas predicciones realizadas por el Brujo Mayor.

Durante una entrevista para el programa de televisión “El gordo y la flaca”, el especialistas de los astros adelantó situaciones que ocurrirán entre los famosos mexicanos en términos de suerte, amor y familia.

El astrólogo, por medio de la lectura de cartas del tarot, mencionó que la Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no se reconciliarán, mucho menos continuarán con su relación amorosa luego de su separación en 2020. Sin embargo, mencionó que Méndez “es el más interesado en regresar por intereses económicos y de otro tipo”.

La Chiquis Rivera no regresará con su ex pareja Lorenzo Méndez a pesar de los esfuerzos de él (Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw)

La relación entre Belinda y Christian Nodal se ha mantenido en boca de todos luego de que se oficializara en agosto de 2020. Por eso mismo, el futuro de su intenso noviazgo llamará la atención en 2021, pues de acuerdo con el astrólogo ambos romperán debido a diferencias entre los ambientes en los cuales se desenvuelve cada uno.

“ No, no se casan. Ella estará sola . Ella no entra dentro de su ambiente, él tampoco entra en el ambiente de ella y él no aguanta esa carga y ahí se le rompe el corazón. Van a seguir solteros, y no tendrán una relación estable”, afirmó el clarividente.

También la cantante Ninel Conde se verá envuelta en dos escándalos, según los presagios del lector de los astros. A la actriz no le irá de la mejor manera en su matrimonio con Larry Ramos debido a algunos problemas en los que se verán involucrados, además de que podría perder la custodia de su hijo Emmanuel.

“Ella va a perder la custodia del niño, no va a poder tenerlo en su vida, a lo mejor la ley le da un beneficio para verlo cada determinado tiempo, pero muy cerca no (...) no creo que dure mucho tiempo, la va a meter en más problemas, ella no puede estar en paz”, indicó.

Belinda y Christian Nodal le pondrían fin a su relación por diferencias (Foto: Christian Nodal)

Dentro de los augurios, se incluyó el futuro de Eleazar Gómez, actor que se encuentra encarcelado por golpear e intentar estrangular a su pareja, Tefi Valenzuela, pero que no duraría mucho más tiempo ahí.

“Yo creo que continúa ahí (en la prisión) y se va a alargar, no de por vida, le van a cobrar un montón de dinero para resarcir los daños y sale en este año pero muy muy gastado y muy deshecho”.

Eleazar "N" podría salir de prisión luego de pagar una fuerte cantidad de dinero (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

Quien seguiría con su arresto domiciliario sería el actor Pablo Lyle, acusado de homicidio por haber golpeado fatalmente a un hombre mayor tras una discusión vehicular. El Brujo Mayor no vislumbró su libertad a pesar de todas las opciones utilizadas por su defensa legal.

“No termina (su caso). Sí hay esa audiencia, se la están alargando por la pandemia y sí hay esa audiencia en marzo, pero no sale de esa audiencia, lo mandan a otra como a mediados de año y probablemente logrará hacer algo para mediados de año, pero no es muy seguro que salga libre en 2021 ”.

Gabriel Soto e Irina Baeva superarían el escándalo del video íntimo filtrado y tendrían un hijo juntos (Foto: Instagram de Gabriel Soto)

La cigüeña tocará la puerta de Irina Baeva y Gabriel Soto. Luego de que el actor se viera criticado y asediado por un video íntimo que se filtró en donde se puede observar su cuerpo desnudo, a finales de este 2021, probablemente tengan a su retoño.

Finalmente, mencionó dos de las relaciones que más llamaron la atención en 2020. Primero, dijo que seguramente Jennifer López y Alex Rodríguez anunciarían su boda y un hijo a mediados de año. Panorama distinto es el de los reguetoneros Anuel AA y Karol G, a quienes no los ve juntos por mucho tiempo más.

