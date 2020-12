“Lo que quieren es que les metas lana”: Alfredo Adame quiere una novia que no lo busque por interés

El también conductor se quejó de su decepcionante historial amoroso (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Este fin de año ha traído reflexiones a los famosos, entre quienes algunos ya están haciendo un balance de los últimos meses y otros ya se aventuran a adelantar qué le pedirán al 2021, entre ellos Alfredo Adame, quien reveló que tiene “el corazón abierto” para encontrar nuevamente el amor, y es que a sus 62 años asegura que le queda tiempo para disfrutar de una relación que lo acompañe en sus años de madurez.

Aunque también dijo estar harto de que sus últimos intentos por encontrar una pareja se hayan quedado en relaciones fallidas, pues a su parecer muchas mujeres se encuentran en la posición de exigirle a sus parejas que solventen sus deseos y hasta caprichos, el actor no pierde la esperanza de encontrar una nueva pareja. Así lo dijo el histrión en entrevista para el programa De primera mano:

“Tener pareja es el estado ideal del hombre, siempre y cuando te encuentres a tu media naranja, ¿qué es lo que he encontrado desgraciadamente? Pues mujeres que lo único que tienen son intereses, eso lo platicaba con un amigo, quieren que seas su salvavidas, que las saquen del problema”, expresó el también conductor, quien hace unos días aún sufría los embates de su infección de COVID-19.

Alfredo Adame ha tenido un año lleno de escándalo, pero desea que este 2021 no sea igual. (Fotografía, Instagram @alfredoadame)

Fue incisivo en denotar que muchas mujeres están desesperadas por conseguir galán, pero no están dispuestas a involucrar los sentimientos sino sólo el interés y la conveniencia:

“Ahorita todas las divorciadas traen el vestido de novia en la cajuela, y lo primero que quieren es que les metas lana, que les inviertas lana, no he visto una que me llegue y me diga ‘oye me encantas, qué lindo, y empezamos una relación’. Luego, luego, ‘¿me quieres comprar un carro?’, ¿no me regalas?, como la de Guadalajara”, dijo refiriéndose a su ex novia Susan Quintana, con quien protagonizó un polémico romance ante los medios de comunicación y con quien terminó peleado y en una guerra de declaraciones.

Lo único que pide como requisito el actor que tenga su próxima novia es que se trate de una mujer amorosa y desinteresada, además señaló que no está en busca de una chica joven porque está consciente de que quiere a una compañera estable con quien permanecer el resto de su vida.

“Me gustaría encontrar una mujer desinteresada que hiciera algo común, que quisiera llevar una vida bonita, leer un libro, platicar, ir al cine y no nomás estar viendo a ver qué le compras”, se quejó el histrión otra vez “echando una pedrada” a su última novia.

Alfredo Adame también se prepara para volver a su programa de YouTube, luego de su convalecencia por COVID-19 (Foto: Instagram / alfredoadameoficial)

“Desgraciadamente no son muchas las mujeres que busquen desinteresadamente una relación, lo que andan buscando son su beneficio, igual que los hombres, todos andan buscando algo. Entonces yo no estoy dispuesto a intercambiar nada de lo que tanto me ha costado trabajo ganar en mi vida por nada”, dijo el actor contundentemente.

Adame dijo también que se considera estar en buena forma física y con fortaleza para vivir plenamente, aunque se aventuró a decir que sus hábitos en la intimidad podrían cambiar en un lapso de aquí a cinco años, por ello prefiere elegir minuciosamente a su próxima pareja a fin de no llevarse una decepción, como las que confiesa, ya ha sufrido en el pasado.

“Mi vida sexual, además tengo 62 años, estoy entero, soy un garañón, pero cuánto me quedará de vida sexual activa, ¿cinco años? En cinco años ya para qué, por andar de calenturiento me agarro una treintañera, treinta y cinco añera, una cuarentona guapota, pero en cinco años se acabó el encanto”, finalizó el polémico actor, quien también es representante local del Partido de Redes Sociales Progresistas.

