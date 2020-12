¡Contéstame!: El pleito entre Celia Lora y Alex Fernández por burlarse de la muerte de Armando Manzanero

La modelo decidió responder a una burla que hizo un comediante por el fallecimiento de Armando Manzanero (Foto: captura de YouTube de Celia Lora)

La playmate y modelo Celia Lora regresó a la polémica luego de que respondiera a un comediante que se burló del fallecimiento del cantautor Armando Manzanero, usando una captura de pantalla de la lista de reproducción del cantautor yucateco.

Fue Alex Fernández, un comediante de stand up, quien aprovechó el fallecimiento de Armando Manzanero para publicar una broma, pues publicó una captura de pantalla de la lista de reproducción de una de las plataformas de música más conocidas. Fernández decidió simplemente hacer burla de la presentación de la lista en donde se puede leer “Este es Armando Manzanero”.

Fernández publicó un tweet en donde escribió únicamente “Era”, señalando con ironía que ahora ya no está vivo. Esto causó reacciones encontradas entre la audiencia pero quien definitivamente se dio el tiempo para responder fue Celia Lora y de una forma muy crítica ante el comediante le reclamó, con el usual tono desenfadado y sin restricciones, el tipo de comedia que manejó Alejandro. Así decía uno de los comentarios que publicó Celia Lora:

Oye hijito de tu pu... madre, 1.-¿Quién eres tú para burlarte de que se murió Manzanero? ¿Quién eres? No eres nadie, él es eterno. Contesta pu... Y espero que me lo digas en la cara

Celia Lora respondió a un comediante que hizo burla del fallecimiento de Armando Manzanero (Captura de Pantalla: @CeliLoraOficial)

Tras este tweet inicial, Celia siguió hostigando al comediante con otros comentarios que decían “Contesta” y posteriormente le siguió dirigiendo críticas y retando para que le dirigiera un comentario en donde se pudieran confrontar directamente, pues algunos usuarios se burlaron de la respuesta tan airada que tuvo la modelo. Así fue el último comentario que le dedicó Celia Lora al comediante:

Contesta, no quiero que conteste gente que ni al caso. Tú eres ver... ¿no? ¿Cag... quien eres no? ¿Conoces a su familia? ¿Lo conociste a él (Manzanero)? Sácatela con una cosa bien verg... estilo Santa Martha. Más a mi favor pend... no te metas si no sabes lo que es el dolor de la familia y de las personas que lo amamos

Ante ante la insistencia la modelo, el comediante decidió no responderlo de forma directa sino que publicó diversos comentarios en los que recordó la ocasión en que Celia se vio involucrada en un atropello a un transeúnte por ir a un exceso de velocidad y en estado de ebriedad y que terminó por costarle la vida a Pedro Corona Ávalos.

En la imagen, el cantautor mexicano Armando Manzanero (Foto: EFE/Francisco Guasco/Archivo)

En aquélla ocasión, la modelo chocó contra una camioneta que se encontraba estacionada en las cercanías de Televisa San Ángel. Fue debido al impulso que su vehículo causó en la camioneta que esta terminó por aplastar una caseta telefónica y prensó a Pedro contra una cortina del establecimiento. La víctima estaba realizando una llamada dentro de dicha instalación.

La hija de Alex Lora estuvo detenida por un día hasta que las autoridades la dejaron salir pues no pudieron probar que ella se encontraba al volante del vehículo, lo que causó que no fuera requerida más por las autoridades, sin embargo no evitó que muchos ciudadanos vieran de forma sospechosa la forma en la que se llevaron las investigaciones pues hasta el momento no se ha vinculado a nadie más ante el incidente.

Respecto a su conexión con Armando Manzanero, Celia Lora aparecía en diversas fotos con el cantautor yucateco, mismas que subía a las redes sociales y en las que no podía faltar la presencia de su padre, el vocalista del TRI, Alex Lora.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cuando todo era amor entre Luis Miguel y Manzanero: así defendió al compositor de una broma

“Sin miedo al éxito”: Salinas Pliego presumió foto de Manzanero comprando en Elektra y lo tundieron

Geraldine Bazán rompió el silencio sobre el video íntimo de Gabriel Soto: “Es demasiado vergonzoso para mis hijas”