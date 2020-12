Cuando todo era amor entre Luis Miguel y Manzanero: así defendió al compositor de una broma

Luis Miguel defendió a Manzanero luego de que un conductor chileno hizo burla de su estatura (Foto: Instagram @lmxlm)

El fallecimiento del cantautor Armando Manzanero dejó marcado al mundo del espectáculo y la cultura como una de las pérdidas más significativas dentro del panorama de la pandemia por el COVID-19.

Y es que el cantautor yucateco dejó una marca muy especial en la música mexicana, pues diversos artistas de la farándula han usado algunas de sus canciones como un homenaje a sus gran calidad como cantautor. Uno de ellos fue “El Sol”, Luis Miguel, quien interpretó algunas canciones con un toque muy especial como fue el caso de “Por debajo de la mesa”.

La amistad que había entre ambos fue uno de los ejemplos de lo mucho que se querían, ya que llegaron a interpretar juntos en diversas ocasiones y era uno de los incondicionales a la hora de visitar al “Maestro”, quien recientemente falleció debido a las complicaciones causadas por un caso de COVID-19.

Luis Miguel defendió a Manzanero cuando se burlaron de su estatura (Captura de pantalla, programa "Aquí está" con Verónica Castro en 1989)

El mismo Luis Miguel salía en su defensa cuando se tocaban temas en los que criticaban a Manzanero, como fue el caso de la entrevista que le realizaron en el programa chileno “Viva el lunes”, conducido por Álvaro Salas. En aquélla ocasión, Luis Miguel no dudó en arremeter contra el comunicador luego de que este hiciera un comentario relacionado a la altura del compositor yucateco.

En esa emisión, Luis Miguel se encontraba en una gira mundial promocionando uno de los álbumes más exitosos de su carrera, “Romances”, grabado a finales de la década de los años noventa, justamente cuando el cantante se encontraba en su época de gran apogeo. Fue cuando estaban hablando de un tema que hasta el mismísimo Elvis Presley había interpretado y que Manzanero había escrito: “Somos novios”.

Salas había hecho burla del tamaño de Armando Manzanero, algo que no le cayó nada bien al “Sol”, quien de inmediato dejó notar su desesperación y su enojo ante las palabras del conductor. Así lo dijo Salas: “¿Cuánto mide realmente Armando Manzanero? ¿Es tan chiquito? Te pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa”.

En la imagen, el cantautor mexicano Armando Manzanero (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Luis Miguel, por su parte, respondió de la siguiente forma:

Pues mira, si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que (Armando Manzanero) es más alto que tú

El público del programa de inmediato se echó a reír del comentario, algo que el conductor trató de manejar con comedia y se rio de igual forma. Aunque evidentemente también se notó la incomodidad del conductor, todo esto ante la mirada retadora de Luis Miguel.

Alejandro Fernández también terminó en conflicto con Luis Miguel (Foto: Instagram @alexoficial)

Pero la relación entre los dos no pareció terminar de la mejor manera pues en el año de 2018, cuando se había realizado un homenaje en la zona arqueológica de Chichen Itzá, en donde diversos artistas se dieron cita para elogiar al autor, quien también había invitado a Luis Miguel, sin embargo este decidió no hacerse presente y eso no le gustó para nada al “Maestro”.

También fue criticado por el yucateco cuando Luis Miguel decidió abandonar la gira que había planeado con Alejandro Fernández, tras lo cual hubo muchos problemas entre ambos artistas, pues al parecer el “Sol” no habría regresado una cantidad de dinero que se les dio por adelantado y que por ello y así fue como se refirió Manzanero de él:

Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo (...) Dejó mal a un señor que es grandioso, como Alejandro Fernández, si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La hija de Armando Manzanero reveló qué pasará con su herencia

Murió la actriz Josefina Echánove, madre de María del Sol

Geraldine Bazán rompió el silencio sobre el video íntimo de Gabriel Soto: “Es demasiado vergonzoso para mis hijas”