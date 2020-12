Las estrellas de Hollywood que también cantan, incluso fuera de cámara… o por lo menos lo intentan

Famosos actores han sorprendido con su gran voz mientras que otros por desafinar, sin embargo han mostrado que se divierten y hacen su mejor esfuerzo para otra faceta poco conocida Crédito: (Archivo)

Algunas de las estrellas de Hollywood tienen una preparación completa en la interpretación que no sólo incluye su capacidad corporal y en la actuación, también implica la vocal. Muchos de ellos han sorprendido por tener una voz privilegiada además de ser buenos actores, aunque otros son como cualquiera de nosotros en la bañera: no muy afinados.

Estos actores y actrices no se han quedado con las ganas de grabar canciones y temas para sus películas o por simple diversión.

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe, cantando una canción de Eminem en un karaoke

El actor británico Daniel Radcliffe, famoso por encarnar a Harry Potter, no suele cantar mucho aunque lo ha hecho para su obra teatral Equus, y en un par de ocasiones más.

En 2014 un video de él y su novia Erin Darke se volvió viral cuando el inglés cantó en karaoke una de las canciones más populares del rapero Eminem: The Real Slim Shady.

Pero Radcliffe también ha demostrado sus dotes como rapero, en ese mismo año, visitó el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, en el que promocionó su nueva película Horns, lo que el conductor aprovechó para preguntarle acerca de su amor por el rap.

“Creo que fui el primer chico de mi clase que se aprendió las letras de (la canción) The Real Slim Shady”, reveló Radcliffe, quien admitió que memorizar líricas difíciles siempre ha sido una obsesión para él.

Esta confesión llevó a Fallon a retar al actor a cantar la canción Alphabet Aerobics de la agrupación Blackalicious, reto que Radcliffe aceptó sin protestar y el resultado fue impecable. Si tiene el actor futuro en el rap o no, el tiempo lo dirá, sin embargo y por lo pronto, podemos disfrutar como él un karaoke en la comodidad de nuestra casa y divertirnos a lo grande sin salir en tiempos de coronavirus.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr, cantando Driven to Tears, de The Police, junto a Sting

Robert Downey Jr. inició su carrera como actor en los años ochenta, tuvo una turbulenta etapa de alcohol y drogas que lo hacía protagonista de escándalos, sin embargo logró dejar los vicios y tuvo un auge en su carrera donde exploró la música.

Posteriormente dio de qué hablar positivamente al interpretar el tema Driven to Tears de The Police nada menos que en un dueto junto al miembro de la desaparecida banda, Sting.

El protagonista de Iron Man ya había conocido al cantante cuando ambos participaron en la serie estadounidense Ally McBeal, donde él interpreta a Larry Paul, novio de la protagonista, y le lleva de regalo de aniversario una serenata sorpresa con Sting, por lo que ambos se hicieron amigos después.

Se trató de una grabación realizada en octubre de 2011 en un concierto efectuado por el cumpleaños número 60 del músico, lo que acaparó numerosas visitas en YouTube. El concierto se realizó en el Beacon Theatre de Manhattan y también contó con las actuaciones de Lady Gaga, Bruce Springsteen y Stevie Wonder.

En 2004, el sello Sony Classical lanzó el hasta ahora su único disco, titulado “The Futurist”, compuesto por seis canciones de su autoría y dos más en colaboración.

Basta escuchar lo hecho en Chaplin, Two Girls and a Guy (1997), Ally McBeal (2000), The Singing Detective (2003) o Kiss Kiss Bang Bang (2005) para creer que Robert Downey Jr. podría tener una sólida carrera musical y tal vez varios premios Grammy en sus vitrinas.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson cantó con varias bandas y hasta grabó su propio disco

No se puede tener todo en la vida. La belleza y simpatía de Scarlett Johansson la ha llevado a encumbrar una sólida carrera en Hollywood, y si bien su voz no es precisamente tersa, la actriz no se quedó con las ganas y ha cantado en varias oportunidades.

En el 2006 grabó la canción Summertime de George Gershwin, en una colección de canciones grabadas por actores de Hollywood.

En abril de 2007 se presentó junto a The Jesus and Mary Chain para un especial del festival Coachella en Indio, California, con el tema Just Like Honey.

El 20 de mayo de 2008 publicó su primer disco, “Anywhere I Lay My Head”, un álbum que consiste en 10 versiones de canciones de Tom Waits y una canción original, qud fue producido por Dave Sitek y presenta a David Bowie como segunda voz y a Nick Zinner, miembro de los Yeah Yeah Yeahs y Celebration.

En 2009, grabó un cover de la canción Last Goodbye de Jeff Buckley para la banda sonora de la película He’s Just Not That Into You. Posteriormente en septiembre de ese año, junto al cantante y compositor Pete Yorn grabaron un álbum titulado Break Up, inspirado por los duetos de Serge Gainsbourg con Brigitte Bardot.

En 2010 la banda Steel Train lanzó el álbum “Terrible Thrills Vol. 1″ el cual incluye a sus artistas femeninas favoritas cantando canciones de su álbum homónimo, en el cual Johansson es la primera, con la canción Bullet. En 2011 grabó One Whole Hour para el documental Wretches And Jabberers.

En 2015 formó la banda pop Singles, junto a Este Haim, Holly Miranda, Kendra Morris y Julia Haltigan. En febrero de 2015 lanzaron su primera canción, Candy. En abril del 2018 lanza una canción con Pete Yorn, Bad dreams.

Johnny Depp

Johnny Depp, cantando Heroes de David Bowiw

¿Quién puede atreverse a cantar Heroes de David Bowie y no quedar eclipsado por el fallecido icono musical? Johnny Depp lo hizo y se mantuvo de pie. Es una de las mejores voces del espectáculo y es que en realidad él siempre quiso ser músico antes que actor.

Depp desarrolló su interés por la música viendo a sus primos, quienes pertenecían a un conjunto de góspel y al visitar su casa cantaban canciones evangélicas.A los doce años, su madre le compró una guitarra eléctrica que aprendió a tocar de forma autodidacta mientras escuchaba discos. Comenzó a tocar en varias bandas de garaje hasta que formó su propio grupo en honor a su entonces novia, Meredith.

Cuando sus padres se divorciaron, Depp comenzó a consumir alcohol y drogas, y dejó la escuela secundaria con la idea de convertirse en músico. Continuó formando diversos grupos, que realizaban mayormente covers de artistas como Van Halen.

Durante la década de 1980 formó la banda Flame, quienes en un principio simplemente se vestían con camisetas con el nombre de la banda estampado, y tocó con el grupo belga The Kids. Debido a problemas financieros, dejó temporalmente la música y comenzó a dedicarse a la actuación: “Nunca pensé en actuar, pero había que pagar rentas, cuentas... Había que buscar alternativas”, dijo al respecto.

Depp usó una slide en las canciones de Oasis Fade In-Out y Fade Away. También tocó una guitarra acústica en la película Chocolat (2000) y participó en la banda sonora de Érase una vez en México (2003). Colaboró también en el primer disco solista de Shane MacGowan, de The Pogues, de quien es su amigo. También fue miembro de P, un grupo formado por el cantante de Butthole Surfers, Gibby Haynes, el bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea, y el guitarrista de Sex Pistols, Steve Jones.

Ha aparecido en videoclips como Into the Great Wide Open de Tom Petty & The Heartbreakers y en Creep de Radiohead. También colaboró con Marilyn Manson para la canción You’re So Vain —original de Carly Simon— del álbum Born Villain de 2012, así como en el videoclip My Valentine y en Queenie Eye de Paul McCartney.

En 2015, junto a Alice Cooper y Joe Perry formó un súper grupo de hard rock llamado Hollywood Vampires, del que es guitarrista. El 11 de septiembre editaron su álbum debut, que contiene once covers de rock clásico y dos canciones originales escritas principalmente por Depp. Sus dos primeras presentaciones con la banda fueron en septiembre, en el Roxy Theatre de Los Ángeles y en el festival Rock in Rio de Brasil.

Hugh Jackman

Hugh Jackman grabó las canciones para algunas de sus películas

La versatilidad, carisma y profesionalismo de Hugh Jackman lo ha llevado a labrar su lugar en la escena mundial.

Si bien su papel más reconocido es Wolverine en la serie de películas de X-Men, también ha sorprendido por sus temas musicales en Los Miserables (2012) y El gran showman (2017), donde se ha notado su arduo trabajo y el gran esfuerzo por estar a la altura para interpretar diversos temas.

Su trabajo en Los miserables le valió su primera nominación al premio de la Academia en la calidad de Mejor Actor y su primer Globo de Oro al Mejor actor de Comedia o Musical, en 2013. En teatro, ganó un premio Tony por su papel en The Boy From Oz.

Peter Dinklage

Peter Dinklage tuvo su propia banda de rock

Peter Dinklage tiene una voz poderosa como pocos, es por eso que el actor que encarnó a Tyrion Lannister en Game of Thrones tuvo su propia banda de rock llamada Whizzy en los años 90.

El actor dejó su faceta musical por la actuación, sin embargo en 2015 la retomó por una buena causa, Game of Thrones y Coldplay se juntaron para darle vida a la campaña “Red Nose Day” (Día de la Nariz Roja), cuyo objetivo fue recaudar fondos para ayudar a niños y adolescentes que viven en la pobreza.

La banda británica liderada por Chris Martin compuso la letra de Game of Thrones: The Musical, proyecto que contó con la participación de algunos de los actores de la serie de HBO, se lanzó en YouTube el primer video del musical en el que participa Peter Dinklage y dejó a todos impresionados por su calidad vocal.

El objetivo de la campaña, además de recaudar dinero, es mostrar a los personajes de Game of Thrones en una faceta distinta y divertida.

