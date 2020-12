Alex Fernández celebró un aniversario importante con su prometida, Alexia Hernández

La pareja cumplió 10 años de estar juntos (IG: alexfernandez.g)

Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández, se encuentra festejando a lo grande durante este fin de año. No solamente celebró el cumpleaños de su madre hace unos días, y la Navidad junto a su familia, sino que también cumplió 10 años de noviazgo con Alexia Hernández.

El intérprete de “Pídeme” publicó una fotografía con su prometida en su cuenta de Instagram. Ambos parecen estar en una cabaña, rodeados de luces románticas, unas flores y una botella de champaña. Alexia aparece abrazando al cantante, mientras este se muestra muy sonriente a la cámara; ambos están vestidos de blanco.

“¡Celebrando 10 años con mi amor! ¡Te amo princesa!” , escribió el nieto de Don Vicente Fernández en la red social.

Un compromiso para siempre

A mediados de septiembre la pareja anunció su compromiso al mundo a través de la portada de la revista ¡Hola!. Según la publicación, la entrega del anillo de compromiso de Tiffany & Co. fue muy romántica, ya que fue al atardecer en un helipuerto y con “Guadalajara a sus pies”.

Fernádez le pidió matrimonio a Hernández en septiembre (Foto: EFE/Etienne Laurent)

“Me casaré vestido de charro y acompañado por mi mariachi”, compartió Alex Fernández Guinart, de 26 años en la publicación.

A mediados de noviembre el cantante comentó en una conferencia de prensa que la pareja ya estaba pensando en los planes de boda. Y que, al contrario de su hermana menor, esta sería privada y chica.

“Ya tenemos estimada una fecha, ya tenemos todo organizado bastante bien y esperemos que sea pronto… Va a hacer algo súper especial, no va a ser ninguna boda gigantesca ni nada por el estilo; por lo mismo, como ahorita estamos en este momento [de contingencia], quisimos hacer algo súper íntimo, súper privado, súper chiquito”, adelantó.

Aunado a esto, el músico reveló que, como su padre, quiere tener hijos pronto ya que esto dio lugar a que hubiera una relación cercana.

El cantante explicó que ya comenzaron a hacer planes para una boda (IG: alexfernandez.g)

“Yo siempre he dicho que me gustaría ser papá joven, como mi papá, porque yo tuve una muy buena relación con él, así como padre e hijo y también como amigos, y es algo que me gustaría crear con mis hijos”, explicó.

Amor en redes

Alex, nacido en noviembre de 1993, suele mostrar en su cuenta de Instagram imágenes en compañía de Alexia, con quien -por supuesto- acudió a la boda de su hermana Camila el pasado agosto.

La pandemia de COVID-19 no ha impedido que los jóvenes sigan en contacto y ya desde marzo, cuando comenzaba la cuarentena, Alex mostró en un clip cómo se ejercitaba en compañía de Alexia.

El cantante explicó que quiere ser papá joven (IG: alexfernandez.g)

Al mes siguiente compartió una foto del pasado que acompañó con las palabras: “Cada loco con su loca” y poco después subió otra imagen del mismo estilo, aunque en esa ocasión se mostró vestido de charro.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Alex comentó que Alexia le ha mostrado todo su apoyo en su carrera como cantante desde siempre.

“Desde un principio le dije: ‘Oye me voy a dedicar a cantar, es lo más probable, ¿tú estás de acuerdo? ¿No tienes ningún problema?’ Y al principio decía: ‘No, siempre y cuando sea tu sueño yo siempre te voy a apoyar’”, narró Fernández Guinart.

