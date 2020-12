“A mover el bote en casa”: por primera vez los personajes de Once Niñas y Niños transmitirán concierto de fin de año

Los personajes de Once Niñas y Niños representan a los integrantes del staff del canal de televisión: reporteros, camarógrafos y redactores (Foto: Once Niñas y Niños)

Los puppets que integran el equipo de Once Niñas y Niños ofrecerán un concierto para celebrar el fin de año con su audiencia. Por primera vez en la historia de este canal de televisión mexicano los personajes que día a día llevan la barra dirigida al público infantil presentarán su repertorio musical completo como parte de la programación especial de fin de año.

En ocasiones anteriores, los puppets se han presentado en vivo para el público en espacios como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional, la Feria de las Calacas en la Central de Abasto y en el Zócalo de la Ciudad de México, el concierto que se presentará este fin de año será un programa grabado, a fin de seguir preservando las medidas sanitarias que prevalecen por la pandemia generada por COVID-19.

El exitoso proyecto cuenta con una nutrida base de seguidores, quienes se comunican con los personajes a través de correos y cartas (Foto: Once Niñas y Niños)

Al equipo formado por Alan, Lucy, Staff, Nora, Memo y el asistente virtual IPN 9000 se sumó a principios de este año Lupita, una joven entusiasta de la tecnología quien hará su debut en las presentaciones especiales de Once Niñas y Niños, el emblemático canal televisivo del Instituto Politécnico Nacional.

De esta manera, el Once Niñas y Niños se suma a las opciones de entretenimiento que pueden disfrutarse desde casa, propiciando las medidas de distanciamiento social. El concierto titulado A mover el bote en casa tiene como objetivo festejar las fiestas decembrinas con los televidentes a distancia, como se han tenido que desarrollar múltiples espectáculos a lo largo de este año.

La transmisión del concierto se repetirá los días 25 y 27 de diciembre (Foto: Once Niñas y Niños)

Con temas como “Por la carretera”, “Ejercitarse”, “Hoy no” y “El rap de Alan y Staff”, los integrantes de este equipo de conductores acompañarán a los niños y sus familias en un concierto que no estará exento del humor que los caracteriza y del que hacen gala día con día en situaciones enredadas.

El concierto A mover el bote en casa podrá sintonizarse a través de la señal 11.1 de canal Once este jueves 24 de diciembre a partir de las 17:03 horas, así como en la página de internet de Once Niñas y Niños, así como en las redes sociales de la emisora, y en otros horarios posteriores que pueden consultarse en la misma página.

Además de incluir canciones como “El trabalenguas de Nora”, “A dormir”, “Esta sí” y “Mañanitas”, el concierto incluirá algunos estrenos de temas que se incorporan al repertorio ya conocido por los televidentes, quienes corean con entusiasmo sus canciones favoritas en las presentaciones en vivo que Once Niñas y Niños ha tenido.

Las canciones de Once Niñas y Niños están disponibles en las plataformas digitales (Foto: Once Niñas y Niños)

Desde 2015 Once Niñas y Niños es el primer canal de televisión abierta en México dedicado exclusivamente a programar contenidos dirigidos al público infantil, tiene su antecedente en la barra programática de canal Once que, desde hace más de dos décadas, difunde programas y series infantiles y que ha llevado distintos nombres a lo largo del tiempo.

Es de esta forma en que Once Niñas y Niños acompañarán y festejarán a su audiencia, con un programa que emula las galas musicales, de las cuales el propio canal Once tiene una gran tradición, pues por su pantalla han pasado programas de dicha índole como Boleros y un poco más o, más recientemente, Noche, boleros y son, así como Desde el Salón Los Ángeles, que aunque no son de corte infantil, han tenido también la intención de difundir la música y llevar entretenimiento a los hogares mexicanos. A mover el bote en casa se tratará del primer concierto musical a distancia dirigido al público infantil producido por el canal del Instituto Politécnico Nacional.