El incómodo momento que Eugenio Derbez hizo pasar a José Eduardo

Eugenio Derbez puso incómodo a José Eduardo (Captura de YouTube)

Aunque el actor Eugenio Derbez ya tiene una nieta, al parecer desea que su familia se sigue agrandando y por ello cuestionó a su hijo José Eduardo sobre la posiblidad de ser padre, algo que incomodó al joven de 28 años.

La familia Derbez se reunió de manera virtual a través de una transmisión en Instagram.

De visita en Los Ángeles, José Eduardo apareció a cuadro junto a su padre, Eugenio, y la esposa de éste, Alessandra Rosaldo.

A la consersación se unió Aislinn Derbez, quien no se encontraba en el mismo sitio que ellos.

El actor mexicano Eugenio Derbez (c) posa con sus hijos Vadhir (i) y Jose Eduardo (EFE)

Vadhir, el otro hijo de Derbez, no estuvo presente en la charla. “Se fue, ¿verdad que lo invitamos? Le dijimos: ‘Vente con nosotros, vamos a cenar’, y el rey siempre está ocupado… prefiere irse con cualquiera de sus amigos…”, comentó Eugenio sobre la ausencia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de esa reunión de los Derbez fue los segundos de incomodidad que vivió uno de sus hijos.

Y es que Eugenio le dijo a José Eduardo: “¿Te animas a tener un bebé, hijo?”, a lo que el joven se quedó callado durante unos segundos, mientras Aislinn se reía.

Finalmente José Eduardo se repuso y preguntó a su padre “¿A qué edad tuviste a Aitana?”.

José Eduardo no se mostró muy animado con la posibilidad de tener hijos

“¿Yo? Ya grandecito, (a los) 52”, respondió Derbez.

Así que José Eduardo, tomando al final la situación con sentido del humor, expresó: “Todavía tengo tiempo”.

Así que por la respuesta de José Eduardo, parece que por ahora Eugenio tendrá que conformarse con su única nieta, Kailani (fruto de la relación entre Aislinn y Mauricio Ochmann, quienes se separaron este año).

Otra anécdota

Ya hace unos días padre e hijo habían dado de qué hablar al compartir un hecho que vivieron en Estados Unidos hace algunos años.

Eugenio Derbez ayudó a su hijo para que no fuera detenido en Estados Unidos.

(Foto: Instagram de José Eduardo)

El actor manejaba un Ferrari mientras que José Eduardo y Juan Bertheu iban compartiendo asiento en el vehículo, con lo cual estaban infringiendo las medidas de seguridad de tránsito en aquel país.

De pronto, detrás de ellos estaba una patrulla y Eugenio pensó en estacionarse en una calle pequeña para que José Eduardo se bajara del auto y tomara un servicio particular de transporte.

“Hoy no es un buen día para ir a la cárcel. Mañana me voy a México, papá”, le dijo José Eduardo, así que Eugenio respondió: “Déjame buscar un lugar en donde no se puedan dar cuenta que te bajas”. Cuando lo halló, el actor le dijo a Juan Bertheau, “Baja del Ferrari a José Eduardo. Bájate en friega mijito. Espérate a que te pida un Uber”, por lo que José Eduardo decidió bajarse y se subió al transporte independiente y se libró así de cualquier conflicto que hubiera puesto en riesgo su compromiso de trabajo.

Críticas

El nombre de Eugenio ya había dado de qué hablar días antes cuando fue criticado en redes sociales por los adornos navideños en su casa.

(Foto: Instagram @alexrosaldo)

Después de que Alessandra Rosaldo compartiera imágenes de cómo se alistan para la Navidad en familia, en las redes no faltaron los comentarios señalando que los adornos eran tan grandes que tapaban el árbol.

“¿Dónde está el árbol? Eso solo es consumismo Eugenio. Yo no veo nada más que eso. Echas afuera la hermosa esencia y el valor de la Navidad”, escribió la usuaria @adriana.gutierrez.79274.

“Veo un árbol pero bien tapado y todo chueco. Ya la tradición se está rompiendo... Lo llenan de tantas cosas que el árbol ni se ve”, añadió @gmontersoto.

