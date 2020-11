“Nunca me habló mal de mi papá”: José Eduardo Derbez contó los detalles íntimos de la tensa relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo (Foto: Cuartoscuro/Instagram@jose_eduardo92)

Han pasado más de 25 años de la separación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo pero las historias sobre su relación, convivencia y la crianza hacia el hijo que tuvieron, José Eduardo Derbez, siguen llamando la atención.

El más abierto a hablar del tema ha sido el comediante mexicano, quien confesó el dolor que sintió al distanciarse de su hijo debido a los conflictos con su ex pareja e incluso sorprendió a todos al revelar que intentó ingresar por la fuerza a una propiedad sólo para acercarse a él, acción en la que no tuvo el éxito esperado.

José Eduardo Derbez también ha dejado al descubierto la brecha en la relación con su padre e incluso ha evidenciado que no tiene muchos recuerdos felices entre su padre y madre, pero sí “uno o dos pleitos”.

A pesar de esto, el exitoso youtuber agradeció que Victoria Ruffo jamás le habló mal de Eugenio Derbez y sí generó el ambiente propicio para acercarse.

“Le agradezco que nunca me habló mal de mi papá y le agradezco que, al contrario, fomentara una relación con mi papá”, mencionó en una entrevista transmitida en el programa Hoy.

“Obviamente las parejas de ahorita se tiran con todo, pues no se puede hacer gran cosa, ya es cosa de cada quién”, señaló sobre los acalorados conflictos de las últimas fechas entre diferentes famosos, por la guardia y custodia de sus respectivos hijos.

El famoso mexicano aprovechó este encuentro para negar que busque abrirse paso en el mundo musical y es que hace unos días se estrenó la colaboración que tuvo al lado de su ahijado José Andrés, con quien interpretó el tema No lo dudes y ha sido visualizado por más de 12,000 personas en YouTube.

“No, yo no canto. Vadhir (su hermano) que hace de todo pues que lo haga, yo no canto. Lo que hice fue hacer una colaboración para mi ahijado, que quiere ser cantante; me pidió una colaboración y la hice y se acabó”, concluyó.

Victoria Ruffo accedió a aparecer en un sketch del programa de Eugenio Derbez

El mes pasado Eugenio Derbez recordó el dolor que sintió al separarse de su hijo debido a los conflictos que tuvo con su ex pareja, en la década de los 90.

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”, reveló en entrevista con la periodista Luz María Doria.

“Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí... intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar (Fayad, esposo de Ruffo y actual gobernador del estado de Hidalgo). Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra”, contó sobre el momento en que trató de acercarse a su hijo, pero antes de abordar el elevador lo detuvieron y se frustró su intento.

En su deseo de acercarse a su pequeño hijo también se presentó en su escuela: “Yo quería decirle ‘hijo, aquí estoy. No soy yo’. No sé qué historia le habrá contado y eso me dolió mucho, ese dolor de repente sale a través de una broma”, añadió en la charla de poco más de una hora con Doria donde también dijo “quizás no fui el mejor papá, pero se divirtieron mucho”.

