El comediante John Mulaney se internó en un centro de rehabilitación por una recaída en su adicción a la cocaína y al alcohol

John Mulaney, ganador de un Emmy, está internado por su adicción a las drogas y al alcohol

El comediante estadounidense John Mulaney, de 38 años, pasará las fiestas en una clínica de rehabilitación para tratar de superar su adicción al alcohol y la cocaína.

El sitio Page Six reportó que el guionista y cuatro veces presentador de Saturday Night Live se registró en un centro médico de Pensilvania el fin de semana pasado. La razón sería una recaída producto del aislamiento social debido a la pandemia.

“Los amigos y la familia de John están felices de que finalmente reciba ayuda y se concentre en su salud. Sus fanáticos saben que ha tenido problemas en el pasado ya que ha hablado de eso abiertamente. Desafortunadamente, ha vuelto a luchar con sus adicciones durante la pandemia”, dijo una persona cercana al actor el citado medio . “Él está de acuerdo con su recuperación, no está luchando contra la rehabilitación”, agregó.

Mulaney ha incluido historias sobre sus luchas pasadas en su material humorístico, contando anécdotas sobre su abuso de drogas desde una edad temprana. Dejó de consumir alcohol y logró la sobriedad por primera vez a los 23 años.

Mulaney dijo también que su adición al alcohol lo llevó a consumir drogas: “Nunca me gustó fumar marihuana. Entonces probé la cocaína y me encantó”, y agregó: “Nunca fui un buen atleta, así que tal vez desde joven esta era la hazaña que podía hacer: tres Vicodin, un tequila y sigo en pie”.

En una entrevista el año pasado, Mulaney reveló que comenzó a consumir alcohol a los 13 años. “Bebí para llamar la atención”, explicó en una entrevista al medio Esquire. Y en su especial de 2012, “New in Town”, dijo: “No bebo. Solía beber, luego bebí demasiado y tuve que parar. Eso sorprende mucho a la audiencia, porque no me veo como alguien que solía hacer nada”.

Después de años de resacas y noches en las que incluso llegó a beber perfume, el punto de inflexión para el comediante tuvo lugar en 2005. En declaraciones a la prensa contó que dijo “basta” durante un fin de semana de excesos. “Fue una locura ... estaba fuera de control”.

Annamarie Tendler y John Mulaney (AFP)

A principios de este mes, Mulaney, quien presentó “SNL” por cuarta vez en octubre y luego reveló que había sido investigado por el Servicio Secreto por una broma, contó que se unió al equipo de redacción del programa “Late Night” de su amigo Seth Meyers por su propia salud mental.

“Durante la cuarentena, pensé: ‘¿Por qué me estoy volviendo totalmente loco y por qué de repente le cuento mis logros a mi propia esposa?’”, dijo Mulaney en Jimmy Kimmel Live. Y contó cómo la falta de una rutina puede afectar el bienestar de la persona. “Realmente necesitaba un trabajo”. Agregó que su psiquiatra estuvo de acuerdo con la decisión.

El guionista ayudó a crear el icónico personaje de Stefon, que el comediante Bill Hader interpretó en Saturday Night Live. Varios años después de su marcha del programa, en el 2012, regresó como anfitrión y cosechó elogios por su desempeño en cada una de sus cuatro apariciones.

También es conocido por ponerle voz a Andrew Glouberman en la serie animada “Big Mouth” de Netflix.

Mulaney, que está casado desde el 2014 con la maquilladora, escritora y diseñadora estadounidense Annamarie Tendler, hizo su debut en el cine en el 2018, interpretando a Peter Parker/Spider-Ham en la película de animación “Spider-Man: Into the Spider-Verse” de Sony. En Netflix, también ha protagonizado tres especiales de stand-up.

