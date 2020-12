Alan Estrada “balconeó” a su papá: criticó que quiere hacer fiesta para más de 80 invitados en plena pandemia de COVID-19

El actor Alan Estrada criticó a su padre en las redes sociales: informó que está planeando hacer una fiesta navideña con más de 80 invitados a pesar del incremento de casos de COVID-19 a nivel nacional, en lo que es uno de los mayores repuntes de la enfermedad en México.

Estrada publicó algunos comentarios en su perfil de Twitter, en donde informó que su padre es uno de los principales críticos del gobierno y que se ha estado quejando por la manera en la que Andrés Manuel López Obrador y las autoridades de salud han estado llevando a cabo las medidas de protección para los ciudadanos, sin embargo, reveló que su padre está planeando una fiesta navideña con toda su familia a pesar de que están prohibidas. Así lo escribió en la publicación:

El actor afirmó que intentó hacer entrar en razón a su padre pero que no quiso escucharlo, por lo que denominó que se trata de un “compromiso” que se tiene que llevar a cabo pues se trata de la vida familiar. Ante la negativa de su progenitor a cambiar de opinión, Alan se habría negado a asistir a la fiesta pues lo consideraba inapropiado, pero según el artista su padre no le prestó más atención:

He intentado hablar con él pero no entiende. Dice que son compromisos y que todos están sanos. Tiene 71 años. Ya le dije que no iré a la cena y le da igual. Dice que si no le tienes miedo al COVID no te da. Qué pinche impotencia. Qué pinche tristeza