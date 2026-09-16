Antonio Mohamed destaca la fortaleza del Toluca tras vencer al Puebla en el Cuauhtémoc: “Se gana luchando”

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Toluca consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 1-0 al Puebla en la Jornada 7 del Apertura 2026, un resultado que le permitió colocarse en la primera posición de la clasificación.

Después del encuentro, Antonio Mohamed reconoció ante la prensa que su equipo tuvo que afrontar un partido complicado en el Estadio Cuauhtémoc, donde las condiciones del terreno y la propuesta del rival dificultaron el funcionamiento habitual de los Diablos Rojos.

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A pesar de no mostrar el juego que hubiera deseado, el entrenador argentino destacó la capacidad de sus futbolistas para adaptarse a las circunstancias y sacar adelante un resultado que terminó siendo suficiente para llevarse los tres puntos.

Mohamed destaca el esfuerzo del Toluca ante Puebla

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El técnico de los Diablos se mostró satisfecho con la respuesta de sus jugadores durante el partido y resaltó que el equipo supo competir cuando el desarrollo del encuentro no permitió desplegar su mejor futbol.

“Muy complicado, mucha pelota por aire, pero el equipo se las ingenió y lo ganó, así que estoy orgulloso. Cuando se puede jugar, se gana jugando y cuando no, se gana luchando. Cuando hay que luchar, luchamos; cuando hay que meter, metemos; cuando hay que jugar, jugamos”, comentó Mohamed.

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El argentino también señaló que la plantilla debe tener la capacidad de responder ante diferentes escenarios, incluso cuando las condiciones no sean las ideales.

“Y nos adaptamos a cualquier circunstancia, no hay ningún problema. Cancha en mal estado, nos adaptamos igual. Hay que recuperarse, descansar, viajar a casa y pensar en el (partido del) domingo (contra Santos Laguna). Nada más”, agregó.

La victoria permitió al conjunto escarlata alcanzar la cima del Apertura 2026, aunque ahora deberá cambiar rápidamente el enfoque para preparar su siguiente compromiso.

El Turco reconoce al Puebla: “Es un equipo muy combativo”

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Además de hablar sobre el desempeño de sus propios jugadores, “El Turco” destacó la dificultad que representó enfrentarse al Puebla en su casa.

El estratega consideró que La Franja cuenta con un equipo competitivo y señaló que su propuesta obligó a Toluca a modificar la manera en la que normalmente busca desarrollar sus partidos.

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“Puebla es un equipo muy combativo, por eso tiene los puntos que tiene. Es un equipo valiente, nos obligó a jugar de la forma que propusieron. A nosotros esta cancha nos cuesta bastante, fue un partido muy duro”, apuntó el entrenador argentino.