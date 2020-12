Poncho de Nigris reveló que toma suero con Dexametasona para enfrentar al coronavirus: qué dicen los expertos de esto

Poncho de Nigris es el que más síntomas ha tenido entre su familia (IG: ponchodenigris)

El actor y host de televisión Poncho de Nigris ha optado por utilizar un suero multivitamínico para fortalecer el sistema inmunológico y combatir el coronavirus. Sin embargo, este suero contiene Dexametasona, un corticosteroide que tiene propiedades antiinflamatorias, cuyo uso no está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en pacientes no graves de coronavirus .

De acuerdo con las “Orientaciones provisionales sobre el uso de dexametasona y otros corticosteroides para tratar la COVID-19″, publicadas en septiembre de este año, la OMS recomienda que “no se utilicen corticosteroides en el tratamiento de pacientes no graves de COVID-19, con independencia de que estén hospitalizados o no”.

Esta recomendación emitida por la OMS se basa en un ensayo realizado por la Universidad de Oxford en el Reino Unido que demostró que su uso no representa una diferencia beneficiosa en pacientes no graves —que no requieren soportes respiratorios— o en personas que buscan prevenir la enfermedad. Aunque su uso en pacientes críticos tiende a reducir la mortalidad.

A pesar de que el conductor de televisión ha narrado los síntomas que ha presentado durante esta semana y las crisis a las que se ha enfrentado, hasta el momento no ha hecho uso de algún soporte respiratorio. Poncho es el único que presenta síntomas fuertes en su familia. y, de acuerdo con su esposa Marcela Mistral, el tratamiento que recibe para reducir sus malestares está supervisado por médicos especialistas.

En diversas ocasiones, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, ha alertado a la población sobre los efectos secundarios que el uso indiscriminado de Dexametasona puede ocasionar: “Como todos los esteroides, tiene importantes efectos secundarios y debe usarse con mucha cautela. En particular, y esto está detallado en la Guía terapéutica de COVID-19 del gobierno de México, debe reservarse para personas que tienen COVID-19 grave y se usa en dosis bajas”, declaró el Subsecretario hace algunos meses.

A través de su cuenta de Instagram, el actor y personalidad de televisión contó que es atendido por el personal de “Cure Zone”, un sitio ubicado en Monterrey que, de acuerdo con su página web, ofrece “atención médica especializada en heridas agudas o crónicas; úlceras varicosas, lesiones por pie diabético y heridas cruentas por cirugía”. Uno de los servicios principales del sitio es la aplicación de sueros re-hidratantes y desintoxicantes.

Además del suero, al actor se le suministraron antibióticos, Ketorolaco y Omeprazol. “Yo estoy pasando los días críticos, por eso pedí mi suerito y las medicinas. Ya estoy más de salida”, declaró Poncho mientras recibía la solución vía intravenosa. El actor argumentó que el uso de Dexametasona evitará que el cuerpo se inflame y que el efecto durará tres días.

Antes de su contagio, Poncho pensaba que era inmune al coronavirus. “Empecé a agarrar confianza, empecé a salir y a viajar y a todo”, contó. Una vez que haya superado la enfermedad, de Nigris planea dedicarse a ayudar a las personas que han dado positivo al coronavirus y que no tienen recursos para pagar las medicinas.

“Los que están pasando por eso, mucha fuerza y calma, es de día a día sin bajar los brazos, te engaña y te hace pensar que estás bien y regresa más fuerte. 14 días y estamos fuera”, escribió el el host de televisión desde su perfil en Instagram. Durante toda la transmisión en vivo, el actor, conductor y cantante mantuvo una actitud entusiasta y especialmente animada por el estreno de su próximo single “Peligro”.

