“¡Qué desgraciados!”: Los conductores de “Hoy” reaccionaron a la golpiza que sufrió el hijo de Lupita D’Alessio, sin embargo fueron criticados por omitir el nombre del agresor, Arturo Montiel

Luego de que durante la madrugada de este miércoles César D’Alessio, hijo menor de Lupita D’Alessio, denunciara a través de sus redes sociales en una transmisión en vivo que fue víctima de una brutal golpiza por parte de la familia del político Arturo Montiel del Partido Revolucionario Institucional (PRI) , la noticia levantó ámpula en los medios de comunicación y entre el público que condenó la brutalidad con la que actuó el ex gobernador del Estado de México, quien ya ha sido señalado a través de los años por corrupción, al grado de que una Fiscalía Especial realizó una investigación por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Ante esa impactante noticia que resonó fuerte desde la madrugada, fue el programa Hoy donde se tocó el tema y algunas de sus conductoras condenaron la violencia suscitada, sin embargo también desataron críticas pues en el programa matutino se omitió el nombre del cuestionado político, quien gobernó la entidad en el periodo anterior al de su sobrino Enrique Peña Nieto, con quien mantiene una cercana relación.

El músico reveló que fue golpeado por Arturo Montiel, su hijo y los guardias de la familia luego de tocar en un show privado (Foto: Instagram @cesardalessio)

Tras mostrarse las imágenes que el hijo de D’Alessio compartió en sus redes sociales, donde se le ve ensangrentado y a borde del llanto, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Paul Stanley se mostraron impactados. Así sucedió al aire esta mañana:

“Esta madrugada César D’Alessio, el menor de los hijos de Lupita denunció que fue golpeado en un evento privado al que acudió a hacer una presentación y en su Instagram apareció con el rostro ensangrentado. Parece que le abrieron la cabeza y explicó que su novia fue encerrada y que la tocaron sin su consentimiento y que teme por su vida. La verdad es un tema muy serio”, comenzó Martha Figueroa, titular de la sección de Espectáculos de la emisión.

“Él ya fue y levantó la denuncia correspondiente, pero de verdad ojalá que le hagan caso. Lo contrataron para cantar tres horas y se quedó cantando dos horas más y ya no le quisieron pagar más y lo golpearon” , agregó la comunicadora.

Arturo Montiel, ex-gobernador del Estado de México, ha sido vinculado a peculado y enriquecimiento ilícito (Foto: Cuartoscuro)

“No, no puede ser. Qué desgraciados”, dijo Andrea Legarreta. “Qué poca ‘eme’”, reaccionó Galilea Montijo. “Por favor que hagan algo, que no quede impune. Qué horror. Te mandamos abrazo”, expresó Legarreta. “Imagínate a Lupita. ¡Ah, sabe quiénes son! Eso que se ve, no se ve que lo hizo una sola persona”, remató Montijo.

Pese a la visible consternación de las conductoras del programa, quienes condenaron el hecho, lo que causó controversia en las redes sociales fue el hecho de que en el clip que retomó la producción de Televisa, comandada por Andrea Rodríguez, se haya cortado el fragmento donde el hijo de la llamada leona dormida menciona a los responsables de las agresiones: Arturo Montiel, su familia y sus guardias de seguridad, además de que ningún conductor, ni Figueroa quien fue la que dio la noticia, lo hayan mencionado.

En la caja de comentarios donde la emisión compartió el video de la nota, se pueden leer duras acusaciones contra la producción, pues aseguran que “tendrían línea” para no mencionar al político priista:

"La leona dormida" reaccionó a la noticia con un versículo bíblico: "A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien Romanos 8:28" (Foto: Instagram @cesardalessio)

“Encubriendo a los políticos corruptos”, “Como siempre Televisa omite hablar de Arturo Montiel, “Por esto y muchas cosas más Televisa está en decadencia”, “¿A poco no se enteraron bien del chisme? El corrupto de Montiel fue el que casi mató al hijo de la D’Alessio, él mismo lo dijo varias veces en su video. Pasen bien la información, cero credibilidad”, ”No entiendo por qué no mencionan el nombre de Arturo Montiel, la entrevista está cortada, no tengan miedo, las televisoras tienen que informar las acciones de quien sea, no importa que haya sido gobernador el tipo este”, “Cómo son las cosas, ¿por qué no dicen quién fue?”, son algunos de los múltiples comentarios que cuestionan la ética informativa del programa Hoy.

