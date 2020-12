Christian Nodal sigue encantado con Belinda: “Es el amor de vida”, aseguró

Christian Nodal y Belinda cumplieron cuatro meses de novios (Twitter: @Nodal)

Aunque apenas llevan cuatro meses de noviazgo, parece que Christian Nodal está cada día más enamorado de Belinda, pues además de haber posado juntos en la portada de una revista, la tarde de este viernes le dedicó un romántico mensaje a la intérprete.

En su cuenta de Twitter, Nodal publicó un par de imágenes en compañía de Belinda, en un momento de cariño e intimidad, que acompañó con la frase: “El amor de mi vida, mi lugar seguro”.

La publicación de Christian se llenó de comentarios en los cuales sus seguidores celebraron el amor de la pareja conocida como “Nodeli”.

Christian Nodal se mostró, otra vez, sumamente enamorado de Belinda

En una de las imágenes que el intérprete compartió se le podía ver abrazado junto a Beli y poniendo su lengua en la punta de la nariz de su novia, lo que la hizo reír.

La otra foto los mostraba también abrazados, con Nodal cerrando los ojos, al igual que su novia, quien lucía sonriente.

En una reciente entrevista que dieron a People en Español, que los llamó “la pareja del año”, Nodal y Belinda dejaron claro que su amor sigue tan fuerte como el primer día o incluso más.

Y es que, sobre todo en el caso de Belinda, nunca antes se había dejado ver tan abiertamente con una pareja.

Ella misma reconoció que por primera vez en su vida está entregando el corazón. “Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, confesó la estrella, quien en prácticamente dos décadas de carrera jamás se había mostrado tan abierta para hablar de alguno de sus novios.

De hecho, hasta antes de Nodal todo era misterio y especulaciones alrededor de sus romances, pero las cosas cambiaron cuando pudo convivir con Christian en La Voz México.

Aunque ya se habían conocido en una entrega de premios en Estados Unidos, fue hasta su trabajo en TV Azteca que pudieron convivir más y el flechazo se dio.

“A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, contó Nodal a People en Español.

(Foto: Christian Nodal)

En el caso de Belinda, su romance con Christian “era algo que tenía que pasar” y reconoció que desde el inicio del programa “Había mucho amor.Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos”.

Los famosos cantantes comenzaron su relación el 4 de agosto de 2020 y poco después lo hicieron público a través de las redes sociales, en donde también dieron cuenta de la espectacular celebración por su primer mes de novios, que incluyó una cena romántica con detalles decorativos inspirados en sus apodos de cariño (“ratoncita” y “osito”), así como el intercambio de costosas joyas, pues Belinda le regaló un brazalete con diamantes, que contenía algunos guiños a su relación, como el número 4 o el símbolo del infinito, mientras que Christian respondió dándole un collar con la palabra “Nodeli”.

El paso del tiempo ha demostrado que el romance no se trató de un truco publicitario, como algunos lo calificaron en sus inicios y ahora la pareja parece estar más enamorada que nunca.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Belinda y Christian Nodal posan como “la pareja del año”: “Por primera vez en mi vida estoy entregando el corazón”

Un costoso obsequio, cena romántica y champagne: el amoroso festejo por 23 años casados de los papás de Christian Nodal

“Me hacen creer en el amor”: Belinda y Christian Nodal celebraron un mes más juntos y arrancaron los suspiros de sus seguidores