“Me van a pagar por quitármelo”: Lupillo Rivera ya quiere eliminar el tatuaje que se hizo de Belinda

Lupillo y Belinda se conocieron durante su trabajo en "La Voz" (IG: lavozazteca)

Lupillo Rivera presumía hace un año el tatuaje que se hizo en el brazo con el rostro de Belinda, pero en esta ahora sorprendió a todos al revelar que ya piensa retirarlo de su cuerpo y además recibirá un pago para hacerlo.

“El Toro del corrido”, como también se le conoce, reveló que ya quiere quitarse el grabado que se hizo de la cantante de origen español, a pesar de que por muchos meses aseguró que lo dejaría en su lugar porque hizo una promesa.

La confesión la realizó en una charla que tuvo con Blanca Martínez “La Chicuela” en el programa de TV Azteca, Venga la Alegría, donde comentó: “Ya quítese todos los tatuajes, nada más déjese el de Jenni (Rivera)”.

Lupillo no dudó en responder con su característico sentido del humor y entre risas confirmó que pronto eliminará el rostro de Belinda de su cuerpo, tatuaje que generó gran polémica porque con él se destapó el supuesto romance que ambos artistas sostuvieron cuando eran coaches de La voz México.

(Foto: Instagram de Lupillo Rivera)

“Ya mero, ya mero, ya andamos trabajando ahí. Ahora resulta que me van a pagar por quitármelos y va a estar interesante”, comentó el intérprete de Fondo, fondo y Despreciado.

Horacio Villalobos, otro de los conductores del programa matutino, le sugirió hacer un video sobre el retiro del tatuaje como una prueba.

“Lo voy a grabar y lo voy a subir”, añadió Lupillo Rivera.

El cantante no explicó las razones para eliminar el rostro de Belinda de su brazo, pero él mismo aseguró este año que quitaría el tatuaje sólo si una nueva novia se lo pidiera y desde hace unos meses se le ha visto muy enamorado de una joven mexicana.

“Estamos disfrutando del amor. Estamos en espera de ver qué sucede entre los dos, de si nos llevamos bien, de si puede haber un futuro o no. Estamos en espera y disfrutando”, dijo en Venga la Alegría.

“La muchacha (su novia) está conociendo a toda la familia, como debe de ser”, añadió, con lo que confirmó que su relación es muy formal.

Durante la emisión, Lupillo Rivera informó que se realizaría la prueba del COVID-19 ya que su hijo ha tenido algunos síntomas.

“Mi morro trae una poquita de gripa y digo antes de llevarlo a su médico, voy a llevarlo a que le hagan la prueba para proteger a los demás”, concluyó,

El tema del tatuaje de Belinda en el brazo es recurrente en la vida de Lupillo Rivera, quien en octubre de este 2020 destacó que no se arrepiente de haberlo hecho.

“No, yo no me arrepiento. Yo soy un hombre de verdad”, dijo durante su participación en el programa de Estrella TV, Tu-Night con Omar Chaparro.

El cantante precisó que está consiente de todas las cosas que ha realizado a lo largo de sus 48 años y no daría marcha atrás en ninguna: “Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana”.





El polémico tatuaje cobró relevancia el año pasado porque fue la evidencia de que Lupillo y Belinda sostuvieron un tórrido y fugaz romance cuando fueron coaches de La voz México.

Sobre este grabado, el cantante de regional mexicano dijo en entrevista con De primera mano en Imagen Televisión: “Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No tiene talento”: así respondió Lupillo Rivera al conflicto con su tía Pita, quien lo acusó de “adueñarse” de canciones

“No me arrepiento, soy hombre”: Lupillo Rivera conservará el tatuaje de Belinda, a pesar de su romance con Christian Nodal

Adiós Belinda: Lupillo Rivera presentó a su nueva novia y se dijo “felizmente enamorado”