“Todo se lo achacas a las mamás”: la respuesta de Alessandra a Eugenio Derbez por los constantes chistes de sus ex parejas

Alessandra le dijo en tono de broma a Eugenio que todo se lo achaca a sus ex parejas (Foto: Captura de Pantalla @youtube Eugenio Derbez)

Tal parece que hasta las bromas tienen un límite cuando tu padre es comediante, fue precisamente esto lo que marcó el más reciente episodio de la serie “De viaje con los Derbez”, en donde Eugenio, Alessandra, José Eduardo, Aislinn y Vadhir comparten su día a día, en el que se muestra cómo es que se da la relación en la famosa familia.

Eso incluye los desencuentros, como fue el que sucedió entre el mismo Eugenio con su hijo mayor, José Eduardo, quien le recriminó que siguiera haciendo chistes relacionados con Victoria Ruffo, su madre y la primera pareja formal de del comediante en su vida matrimonial.

Fue durante una transmisión en vivo, en el que padre e hijo estaban compartiendo un momento de humor, pero a Eugenio se le ocurrió la idea de burlarse de su rostro, por lo que refirió que la cara de José Eduardo es igual a la de él pero con los cachetes de la actriz. En lugar de que esto causara la risa fue una respuesta contundente. Así fue como quiso bromear Eugenio:

Me salió muy chistoso, la verdad... nada más que tú estás con la versión de cachetes de tu mamá. Es mi cara con los cachetes de tu mamá

José Eduardo Derbez le pidió a Eugenio que ya deje a Victoria Ruffo (Captura de Pantalla: Instagram Eugenio Derbez)

José Eduardo al principio se comenzó a reír, pero después le dijo “Deja a mi madre en paz” , por lo que todo se convirtió en un momento un poco incómodo, a lo que Eugenio le respondió a su hijo con una voz irónica “Es lo que hice ya”. La familia encontró que esta dinámica era en realidad muy graciosa por lo que siguieron bromeando con las historias de las ex parejas sentimentales de Derbez.

Y quien siguió fue Aislinn, de quien su padre le hizo una burla por su carácter, pues afirmó que no era algo que fuera una característica de él, y echó la culpa a la madre de la actriz, Gabriela Michel, por lo que también se rieron de la situación. Sin embargo, los hijos del comediante esperaban una revancha y esta apareció cuando Alessandra misma le reclamó a Eugenio por echarle siempre la culpa a sus ex esposas:

“Todo se lo avientas a las mamás” , le reviró Alessandra, quien ya se prepara a contestarle pero José Eduardo le respondió de la siguiente manera: “Ay papá, por Dios. Ya, ya, ya, Dios de mi vida. Alessandra, ¿con quién te casaste, quién es tu marido?”.

Victoria Ruffo, la madre de José Eduardo y blanco de los chistes de Eugenio Derbez (IG: victoriaruffo)

Y es que Eugenio Derbez le ha dicho en contadas ocasiones a José Eduardo que las bromas que dirige contra Victoria Ruffo son expresiones de rencor y dolor, no por su divorcio o el romance en sí, sino por la separación que significó con su hijo, con quien no pudo tener un contacto constante como padre y eso es algo que no le perdona a la actriz de Televisa. Aunque ambos comprenden que se trata de un tema con el que pueden bromear sin sentirse atados a estigmas.

Por otro lado, una de las preguntas más constantes es sí en esta nueva temporada de la serie de Derbez también se hará presente el ahora ex esposo de Aislinn, Mauricio Ochmann, con quien la familia tiene una buena relación, pero cuya participación causó duda luego de que la actriz se fuera de viaje con su nueva pareja y con Kailani, la pequeña que tuvo junto a Ochmann.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Leo Di Caprio: de la mítica frase que lo obligaron a decir en Titanic a su estrategia para tapar escándalos de juventud

¿Incursiona en las telenovelas?: Paulina Rubio habló de cómo será su regreso a la televisión

“Lo platicamos en privado”: La respuesta de Jesús Ochoa a Eduardo Yáñez por un reembolso que la ANDA no le pagó