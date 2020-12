El amor después del amor en Hollywood: las estrellas que se divierten y la pasan bien con sus ex

Anna Faris y Chris Pratt, Bruce Willis y Demi Moore, Antonio Banderas y Melanie Griffith, Mirand Kerr y Orlando Bloom Fotos: Shutterstock

Terminar una relación de pareja no es fácil. Y lo que sigue luego tampoco. El vínculo entre ambas personas suele ser complejo después haber compartido durante años anhelos, fracasos y éxitos y mucho más si tuvieron hijos.

Es habitual que las relaciones en Hollywood acaben en amargos conflictos y algunos hasta hacen lo imposible por destruirse. Sin embargo algunos famosos después de la separación han logrado tener una buena relación, incluso mejor aún de la que tenían cuando eran pareja y se guardan cariño y respeto por el amor que alguna vez se tuvieron.

Sea cual sea el motivo de la separación, para estas parejas, lo más importante es perdonar y seguir adelante con su vida, en especial cuando se tienen hijos porque siempre serán familia.

Bruce Willis y Demi Moore

Demi Moore y Bruce Willis pasaron la cuarentena juntos y acompañados por sus hijas y hasta los novios de ellas Foto: Instagram

Demi Moore y Bruce Willis siempre demostraron que su relación podría perdurar más allá de sus diferencias. Estuvieron casados durante 13 años, entre 1987 y 2000, pero aún la separación los mantiene cerca en momentos de necesidad, como cuando inició la cuarentena por coronavirus, ambos se mostraron junto a dos de sus tres hijas en Los Ángeles.

La protagonista de Ghost y Willis se casaron en 1987 convirtiéndose en una de las parejas del espectáculo más requeridas, hasta su comentado divorcio en 2000. La actriz escribió sobre su separación en sus escandalosas memorias Inside Out: “Es algo gracioso decirlo, pero estoy muy orgullosa de nuestro divorcio”.

“Creo que Bruce tenía miedo al principio de que nuestra separación fuera difícil, y que yo expresaría enojo y quwe que su acceso a las niñas, que recurriría a todos de esas tácticas que las parejas divorciadas usan como armas. Pero no lo hice, y él tampoco”, recordó la mujer en una entrevista sobre su exitoso libro.

Sin embargo, Moore reconoció que el divorcio “al principio no fue fácil. Pero logramos manejar nuestro corazón y nuestra relación, el corazón que creó a la familia, a algo nuevo que les dio a las niñas un ambiente amoroso y de apoyo con ambos padres. Nos sentimos más conectados que antes del divorcio”, agregó.

Anna Faris y Chris Pratt

Anna Faris y Chris Pratt viven muy cerca para criar a su hijo en conjunto. Foto: Shutterstock

Al inicio de su carrera, Chris Pratt interpretaba papeles en su mayoría cómicos al igual que Anna. Sin embargo por temor a quedar encasillado a los papeles del “gordito gracioso”, quería darle un giro en su vida.

Por esta razón y motivando a su esposo es que Anna Faris decidió alentarlo a perder peso y que comenzara a tener una vida más fitness, haciendo ejercicio, dieta y demás. Esta transformación lo llevó a obtener los papeles de protagonista en Guardianes de la Galaxia.

Sin embargo con nuevo cuerpo y tras 10 años de matrimonio, decidieron separarse, aunque acordaron vivir muy cerca para compartir la custodia de su hijo Jack.

“Al final del día, tenemos un gran niño que tiene a dos padres que lo aman demasiado. Estamos buscando una manera de manejar esto mientras somos amigos y seguimos siendo amables el uno con el otro. No es lo ideal, pero sí, yo creo que los dos probablemente estamos mejor”, dijo Chris tras su separación.

Anna Faris fue quien entusiasmó a su pareja perder peso. Pero luego, la relación terminó. Foto: Especial

Después de que él tuviera una nueva relación y decidiera casarse, Anna lo tomó con gran filosofía y hasta con humor. Así lo ha explicado la propia actriz durante una entrevista en un podcast llamado Divorce Sucks! (El divorcio apesta) en la que ha revelado cuál fue su reacción cuando se enteró que el protagonista de Jurassic World y padre de su hijo Jack, estaba listo para volver a pasar por el altar.

“Esto es algo de lo que Chris y yo hemos hablado mucho en el pasado”, aseguró Faris. “Nuestra meta cuando nos divorciamos es que algún día pudiéramos sentarnos a cenar en Acción de Gracias con nuestras respectivas parejas. Espero que sí, porque él siempre ha sido un hombre muy dulce y todavía lo es”, continúa.

“De hecho, antes de pedirle matrimonio a Katherine me llamó para avisarme de que iba a hacerlo, y yo le respondí que me parecía maravilloso y que, en caso de que no lo supiera, tengo un título que me permite oficiar bodas”, bromeó.

Además la nueva pareja de Chris, Katherine Schwarzenegger (hija de Arnold), resultó ser admiradora de Faris.

“(Anna) tiene un podcast increíblemente exitoso. Realmente admiro todo el trabajo que ha hecho, y definitivamente es una experta en ello”, dijo Schwarzenegger sobre el podcast Unqualified de Faris donde entrevista a otros famosos. “Aprender de ella es otro gran regalo… ella es definitivamente alguien a quien busco en el mundo del podcast”.

Miranda Kerr y Orlando Bloom

Mirand Kerr y Orlando Bloom Foto: (AP)

Tras seis años juntos, y un hijo en común (Flynn), Miranda Kerr y Orlando Bloom se separaron, sin embargo mantuvieron buena relación y compartieron la custodia del pequeño.

Con el tiempo la modelo tuvo dos hijos más con el empresario de Snapchat, Hart Spiegel, quien nació el 7 de mayo del 2018 y Myles Spiegel, quien nació en octubre del año pasado.

Posteriormente Bloom conoció a Katy Perry y el pasado 26 de agosto se convirtieron en padres de una niña, la pequeña Daisy Dove Bloom.

Ante ello la modelo de 37 años dejó ver que no existe más que amor hacia la pareja y su recién nacida y no solamente le dio un “me gusta” a la publicación de Perry, sino que les dedicó un dulce mensaje.

“Estoy tan contenta por ustedes dos. Ya no puedo esperar para poder conocerla”, escribió la ex pareja de Bloom. Su mensaje lo acompañó con varios emojis de corazones, arcoíris y manos rezando.

Esta es solamente una prueba más de la buena relación que la modelo ha tenido con Bloom a lo largo de los siete años que llevan divorciados. Además se ha mostrado como admiradora de la música de Perry, incluso alguna vez llegó a decir “ya era hora”, respecto a que su ex marido sentara cabeza con la cantante.

Antonio Banderas y Melanie Griffith

Los mensajes de Melanie Griffith en su cuenta de Instagram donde Antonio incluso abrazaba a su suegra cuando ellos ya estaban separados

Banderas y Melanie Griffith, estuvieron juntos entre 1996 y 2014, ella es madre de su única hija, Stella del Carmen.

Antonio Banderas parece ser todo un caballero, antes de conocer a Melanie Griffith, estuvo casado por nueve largos años (entre actores es una eternidad) con la actriz española Ana Leza, sin embargo la relación no funcionó más y se separaron.

Fue en el mismo año que conoció a Melanie y tuvieron rápidamente un tórrido romance del cual nació su hija, Stella del Carmen Banderas, el 24 de septiembre de 1996 en Marbella, España.

La hija en común de la ex pareja de actores, Stella del Carmen, compartía esta imagen de sus padres compartiendo un momento distendido y demostrando, de nuevo, la excelente relación que mantienen.

Su hija Stella también mostró lo bien que se llevan a pesar del divorcio.

“Tengo la fortuna de mantener una fantástica relación con mi exmujer. Es algo muy importante para mí, porque no quiero negar o ignorar veinte años de mi vida. Me niego a meterlos en un agujero y enterrarlos. Si llego a ser centenario, será un quinto de mi vida. No, no lo voy a hacer”, declaró Banderas hace tiempo sobre los 18 años de relación que tuvo con la actriz estadounidense.

Desde que se separaron, la joven ha vivido con su madre, fue Antonio el que, para darle algo de espacio a su ex se marchó a España, además de que seguramente extrañaba a la patria que lo vio nacer.

Pero a pesar de la distancia los lazos de familia son irrompibles, y la joven compartió una foto de sus padres juntos en una visita de él en su graduación en 2015.

JLo y Marc Anthony

Jennifer Lopez y Marc Anthony. Foto: Shutterstock

Los cantantes Jennifer Lopez y Marc Anthony estuvieron casados de 2004 a 2011, y tuvieron dos hijos: los mellizos Maximilian y Emme, que ya tienen nueve años.

Aunque al principio fue dura la separación, con el paso del tiempo ambos han demostrado lo unidos que están gracias a sus hijos.

“Marc y yo solo somos muy grandes amigos, pero estamos muy bien. Es mi amigo y el padre de mis hijos, algo que será siempre. Mi responsabilidad como madre es hacerles saber a mis hijos que su papá los ama y acercarlos a él siempre que pueda. De la misma manera que si mi trabajo no me lo permite él me los acerca”, dijo JLo en una entrevista. Una relación que los dos muestran en sus redes sociales cuando publican fotos de momentos en familia.

Nick Cannon y Mariah Carey

Mariah Carey y Nick Cannon Foto: Shutterstock

“Al final del día tienes que ser un poco desinteresado, tienes que decir ‘No se trata de nosotros. Esto no funcionó como queríamos, pero mira la increíble bendición que tenemos con estos niños maravillosos. Por suerte he sido bendecido para compartir esta experiencia con alguien a quien realmente admiro y respeto tanto, y creo que el sentimiento es mutuo”, aseguraba Nick Cannon hace unos añostras l separación de la cantante.

El rapero y Mariah Carey rompieron en 2014 después de siete años de matrimonio, pero entre ellos nunca ha cambiado su buena relación y buen trato por el bien de sus dos hijos, Monroe y Moroccan, de cinco años.

