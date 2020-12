“Soy lo único que tengo en la vida”: Sofía Castro reveló que sufrió de violencia doméstica

Sofía Castro reveló que fue ella misma quien decidió dejar a su pareja y enfocarse en su carrera (Foto: Instagram @sofia_96castro)

Sofía Castro volvió a dar de qué hablar pues reveló que pasó por malos momentos luego de que fuera víctima de violencia doméstica. La hija de Angélica Rivera reveló que sus padres se vieron muy angustiados luego de que ella les dijo que uno de sus novios era agresivo con ella.

Castro habló sobre el tema durante el estreno que tuvo Karla Iberia Sánchez, quien ha optado por incursionar en Youtube realizando entrevistas a famosos. Fue así como pudo entrevistar a Sofía, quien le reveló algunos detalles sobre su carrera y además le confesó que había padecido abusos de parte de uno de sus ex novios, aunque no dio a conocer quien fue. Así lo dijo en la entrevista con la conductora de Televisa:

Para mis papás fue muy difícil, que yo estuviera viviendo una cosa así; y por eso quise hacerlo, y por eso quise levantar la voz. No me voy a quedar callada

Sofia Castro defendió a su madre en el conflicto con Verónica Castro (Foto: Twitter@qtf)

Y es que la actriz afirmó que ambos eran muy jóvenes por lo que ella misma no sabía cómo valorarse y que por ello la situación fue empeorando hasta que la violencia se hizo algo cotidiano y que fue entonces que se dio cuenta de que si ella no se quería, nadie lo haría por ella, que tenía que esforzarse en seguir trabajando y en alejarse de esta relación:

Soy lo único que tengo en la vida, a mí misma; y si yo no le hecho ganas y si yo no me levanto todos los días, nadie lo va hacer por mi

El programa no se ha transmitido por completo pero se estrenará este sábado 5 de diciembre a las 20:00 horas en la aplicación de Facebook. El proyecto lleva por nombre “TeDx Women” y es producido por Roberto Ariza, se tratará de una serie de conferencias en el que se busca empoderar a las mujeres a través de pláticas para impulsar proyectos.

La entrevista a Sofía Castro no será la única pues contará con la participación de Rebecca Jones, Claudia Ruiz Massieu, Mara Patricia Castañeda, María Amelia Aguilar, Nancy de la Sierra, Juana Ramírez, quienes contaron sus experiencia que marcaron su vida tanto en lo profesional como en lo personal.

Verónica Castro rompió relaciones con Angélica Rivera (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

La relación de una familia rota: Los conflictos entre Angélica Rivera y Verónica Castro

Esta misma semana la misma Sofía Castro reveló que Angélica Rivera y su tía, la primera actriz Verónica Castro, pues parece que ambas no quedaron en buenos términos luego de que se diera la separación con José Alberto Castro.

Sofía afirmó que la relación con Verónica fue enfriándose luego de que se dio la separación entre “El Güero” y “La Gaviota”, pues la actriz tuvo el error de hablar mal de la familia y esto no le agradó para nada a Vero, quien no le respondió sino que simple y sencillamente no le dirigió la palabra sino en contadas ocasiones.

Según Sofía, no tuvo más opción que interceder por su madre con Verónica, ya que ella sí tenía una gran amistad con la primera actriz, por lo que “la Vero” decidió también mantener su distancia de su sobrina y ahora ya no se ven tan constantemente como antes.

