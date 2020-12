“¿Y mi bolsa?”: concursante de Mexicana Universal acusó a ganadora del certamen de haberle robado sus pertenencias

El escándalo no se aleja de los temas relacionados con Lupita Jones y el certamen de belleza Mexicana Universal, pues recientemente se dio a conocer que habría sucedido un caso de robo de un bolso por parte de una concursante.

Fue a través de una transmisión en Instagram en donde una de las participantes, de nombre Itzel Hernández, acusó en un video que otra participante, de nombre Griselle Osuna, de haberle robado su bolso, de marca Gucci y en donde llevaba diversos documentos además de dinero. Todo esto habría sucedido durante la competencia.

Para seguir con la polémica de fue precisamente Griselle quien ganó Mexicana Universal.

En un video subido al canal de “Chamonic”, Itzel afirmó que el espectáculo no fue un evento público, esto debido a que la pandemia de COVID-19 obligó a que la pasarela de la competencia fuera un evento en línea y no con apertura al público. Hernández afirmó que esto sucedió el mismo 8 de agosto, cuando todas dejaron sus objetos de valor en una zona de lockers, mientras se realizaban diversos cambios de ropa, por lo que fue ahí donde se pudo haber dado el hurto:

A la coincidencia que se refiere Itzel, es que Griselle sacó una foto en donde aparece con un bolso muy similar a que le habrían robado, esto le llamó poderosamente la atención y fue cuando empezó a sospechar de que ella podría ser la responsable del hurto:

Itzel aseguró que nunca sospechó de nadie. Por ello le pidió mediante un mensaje directo si le podía ayudar mostrando la bolsa en más detalle y fue ahí cuando Griselle le había mostrado las fotos y los tickets en donde supuestamente le mostró las evidencias pero al checar a más detalle, Itzel dijo que no coincidían con lo que Osuna decía.

Hernández dijo que la Institución de Mexicana Universal está cubriendo a Griselle y pues de inmediato ayudaron a la otra modelo defendiendo su versión, mientras que la misma reina de belleza publicó un video en donde acusó que estaba sufriendo una persecución de parte de una de las participantes, dando a entender que sería Itzel, y mostró una bolsa que no tiene mucho parecido con la que su competencia denunció como desaparecida.

Hola, como ustedes saben, esta semana ha surgido una situación, sólo quiero decirles que me parece injusto y me resistí a tener que acreditar la propiedad de mis pertenencias por capricho, distorsión y mala voluntad de una persona. No creo que nadie esté obligado a demostrar la propiedad de nadie, de lo compres, te regalen o tienes (...) Por eso no contesté ni quise entrar en el juego de la atacante ..