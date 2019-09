A partir de 2011 el término "Lady" comenzó a utilizarse para referirse a mujeres que, con una clase social alta, cometen acciones calificadas como soberbias. El primer video que se conoció al respecto fue el de "Las Ladies de Polanco". En éste, dos mujeres se enfrentaron contra un grupo de policías en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Las dos jóvenes se encontraban en estado de ebriedad y, tras ser detenidas por patrullas preventivas, insultaron y agredieron a las autoridades. Con ofensas despectivas como "asalariado de mierda" "pinche puto" "me la pelas" y "a mí no me das miedo, cabrón" las jóvenes intimidaron a los oficiales, quienes prefirieron retirarse del lugar y dejarlas ir.