Esta es la condición que Bad Bunny tiene para una posible colaboración con BTS

El puertorriqueño solo se atreverá a colaborar con la banda coreana cuando sepa bailar como ellos (Foto: EFE/Etienne Laurent)

Parece ser que Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, está listo para dominar el mundo de la música en cualquier idioma. No le ha bastado con estar en la cima de las listas de Estados Unidos y Latinoamérica, sino que ahora también estaría pensando en participar en el mundo del K-Pop.

Dentro de una entrevista en el programa E!’s The Rundown, el cantante puertorriqueño fue cuestionado acerca de sus próximas colaboraciones, y si habría una con el grupo originario de Corea, BTS. El cantante aseguró que le gustaría hacerlo, siempre y cuando aprenda a bailar de la misma manera que lo hacen los coreanos.

“Tengo que aprender a bailar primero. Sé bailar, pero no como BTS. Cuando aprenda a bailar como BTS, voy a colaborar con ellos”, bromeó.

Por lo pronto, Bad Bunny está enfocado en dar a conocer su más reciente proyecto “El Último Tour del Mundo”, un álbum que dijo haberlo hecho con mucho amor durante el confinamiento.

El cantante aseguró que no puede bailar como los coreanos (Foto: REUTERS/Heo Ran)

“Estamos muy contentos con este nuevo proyecto, estoy muy emocionado. Es más música para más gente, algo diferente. Es totalmente diferente de “YHLQMDLG”, con mucho amor [...] Trabajé en esto los últimos ocho meses, cuando saqué mi álbum pasado, creo que fue cuando empecé a trabajar en este álbum”, aclaró.

Desafiando la convencionalidad

Además de sus populares canciones, el “conejo malo” es también conocido por su estilo “poco convencional” de vestimenta: ya sea el usar barniz de uñas o uñas postizas, ponerse faldas o hasta vestirse completamente en drag para crear videos como “Yo Perreo Sola”.

En la misma entrevista, el cantante de 26 años demostró su apoyo a Harry Styles, otro ícono de la música actual que decidió usar un vestido para la portada de la revista Vogue. Esto le ganó muchas críticas de Candace Owens, Ben Shapiro, entre otros personajes conservadores.

No obstante, Bad Bunny no dudó en defender al cantante británico y asegurar que cada quien puede tener distintos gustos.

Bad Bunny defendió a Harry Styles (Foto: EFE)

“La gente puede tener su opinión en lo que quiera, pero no sé qué decir. Creo que puedes vestirte como quieras. Vi la portada y se ve genial con ese vestido. Esa gente, no sé, no creo que tengan cerebro”, bromeó el cantante.

Especulaciones de retiro

Este miércoles los fans de Bad Bunny, se sorprendieron con el anuncio de su “retiro” a través de su cuenta de Instagram. No obstante, el asombro fue doble cuando el reggaetonero en realidad dio a conocer el nombre de su nuevo álbum.

En el video se muestra a un Bad Bunny con su look pre-pandemia, con el cabello casi rapado y con el cubrebocas que utilizó mucho antes de la llegada del COVID-19.

“Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Voy a ser breve con ustedes: la razón por la que estoy aquí es para anunciarles mi retiro de la música”, dijo en una aparente conferencia de prensa.

"El Último Tour Del Mundo" se estrenó el pasado viernes y fue tendencia (Foto: Twitter@sanbenito)

No obstante, segundos después aparece el cantante con su estilo actual con un sombrero de pescador. El clip muestra que el cantante estaba viendo la conferencia de prensa en un televisor.

A pesar de que los fans están emocionados por la noticia de un nuevo proyecto, muchos comenzaron a especular que el cantante si habla en serio de retirarse, pues incluso lo mencionó en la canción “<3”, de su álbum “YHLQSMDLG”.

“Y en nueve meses vuelvo y saco otro/ Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto”, cantó en febrero, hace nueve meses.

Pero, parece que esto no es del todo cierto, pues el joven artista le dijo a la revista Rolling Stone en mayo pasado que no podría dejar de hacer música, mas no le importaría salir de la vida pública y dejar de viajar por el mundo.

“Nunca me voy a retirar de hacer esto. Quizás me retire del ojo público, haciendo giras, que son fatigosas. Odio viajar. Me encantaría hacer música como lo hacía a los 14 años, cuando era mi mejor pasatiempo. Ahora mismo, estoy en el momento más feliz de mi carrera, porque estoy haciendo realidad todos mis sueños. No hay mejor sentimiento que cuando puedes decir: ‘Wow, lo estoy haciendo bien’”, reveló a la revista.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Mi retiro de la música”: el enigmático video de Bad Bunny que generó dudas entre sus seguidores

Alberto Guerra como el “Mayo” Zambada y Bad Bunny, un integrante del grupo de los Arellano Félix: quién es quién en “Narcos México 3”

Cura colombiano sorprendió en redes sociales por su parecido con Bad Bunny