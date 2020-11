Diego Verdaguer semidesnudo: a punto de cumplir 70 años, el esposo de Amanda Miguel celebró el Día del Músico luciendo su abdomen

Diego Verdaguer mostró su físico en Instagram. El cantante se reencontró este mes de noviembre con su esposa Amanda Miguel, tras siete meses separados a causa de la pandemia (Video: Instagram @diegoverdaguer)

Diego Verdaguer sorprendió este 22 de noviembre, día en que murió Cecilia de Roma en el año 230 d.C., nombrada patrona de los músicos por el papa Gregorio XIII y conocida mundialmente como Santa Cecilia.

El músico argentino nacionalizado mexicano compartió algunas historias en su cuenta de Instagram donde sorprendió al aparecer sin camisa y “presumiendo” que a su edad se encuentra con la fortaleza suficiente para llevar una buena vida, y atribuyó a la música el bienestar que siente a sus 69 años.

“Feliz días a los que, como yo, han elegido la música como estilo de vida”, escribió Verdaguer al inicio del clip donde aprovechó para agradecer a Dios poder contar con una fisonomía que le permite una vida plena.

El cantante reconoció en días pasados que, estando casado, se comenzó a enamorar de Salma Hayek (Foto: EFE)

Así lo dijo el intérprete de El pasadiscos:

“Hey, hoy en el día del músico, miren a mis casi 70, fíjense lo bien que hace la música. La música, los buenos pensamientos, hacer bien sin mirar a quién, presumo no por vanidad sino porque gracias a Dios todavía tengo una estructura que me permite seguir andando, los abrazo con cariño”, mencionó el cantante mientras aparece enfocándose frente a un espejo.

En sus posteriores historias, se le ve al cantante tocando una versión a ritmo de tango con acordeón del tema de su esposa Amanda Miguel Él me mintió, adaptado a una versión masculina que reza Ella mintió.

En los clips se puede apreciar a Verdaguer rodeado de amigos en un ambiente bohemio a media luz en el que el cantante luce sonriente y festejando el día especial, vestido completamente de negro y portando tenis negros: “En el día de los músicos, Santa Cecilia, agradezco seguir haciendo música”, escribió en sus historias el intérprete.

Diego Verdaguer cantó con sus amigos para celebrar el Día del Músico (Video: Instagram @diegoverdaguer)

Hace un par de semanas, Diego Verdaguer se reencontró con su esposa luego de haber pasado gran parte de la pandemia en Estados Unidos, esta unión después de siete meses fue celebrada por la cantante, quien publicó unas imágenes en las que documentó el emotivo momento en que la pareja que lleva unida más de 40 años se reunió en México.

“Y aunque el tiempo separado parece eterno, los reencuentros valen la pena. Juntos como siempre, Diego Verdaguer”, escribió la cantante de El gato y yo en su cuenta de Instagram, donde se le vio a la pareja bajarse el cubrebocas para aparecer besándose y abrazándose efusivamente.

Y es que ya desde hace días antes de volverse a encontrar con su esposa, Diego aseguró que no respetaría la sana distancia en cuanto se reencontrara con su esposa porque “la voy a abrazar, besar, para empezar…y seguramente vamos a hacer el amor, para monje no vine a este mundo”, contó el artista a El Universal.

Familia Verdaguer Miguel confía en que pandemia sea aprendizaje "Para mañana", como reza el título de un tema que compusieron en este periodo (Foto: EFE)

La pareja es una de las más duraderas dentro del medio de la farándula latinoamericana, y su unión ha llegado hasta los escenarios donde incluso han realizado giras y trabajos discográficos en conjunto.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en el matrimonio, pues ambos cantantes han admitido públicamente que Diego le ha sido infiel en alguna ocasión a su esposa; sin embargo, Amanda ha declarado que la unión de su matrimonio es más fuerte que cualquier desliz.

Amanda Miguel compartió en un post la alegría que le dio reencontrarse con su esposo en la Ciudad de México (Foto: Instagram @amandamiguel)

“Sí, pero yo no sería capaz (de pagarle con la misma moneda). Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (...) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría”, se sinceró Amanda recientemente en una entrevista para el talk show Tu-night, de Omar Chaparro.

