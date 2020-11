“Me ha hecho cada cosa”: Amanda Miguel reveló que Diego Verdaguer sí le fue infiel

Amanda Miguel afirmó que Diego Verdaguer le ha hecho cosas que ella no le podría hacer a él (Foto: Instagram @amandamiguel)

Una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo es la de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, pero esta estabilidad no ha llegado sin problemas, pues el matrimonio ha tenido que afrontar mucho, como su reciente separación durante un gran lapso de tiempo por la pandemia.

En entrevista en el programa “Tu-night” con Omar Chaparro, la cantante argentina relató sobre los episodios más complicados con Diego como lo fue la ocasión en la se enteró de su infidelidad, a pesar de que no lo refirió directamente.

Y es que cuando el conductor le preguntó si Diego habría hecho algo que le hubiera dado ganas de pagarle con la misma moneda, Amanda Miguel afirmó que ella no sería capaz de hacer lo mismo. Así lo dijo la cantante:

Sí, pero yo no sería capaz. Yo a mi marido no le he sido infiel y nunca le sería infiel (...) De repente me ha hecho cada cosa y lo he perdonado, y no me arrepiento porque hoy en día tengo una familia, como quiera que sea. Pero sí, Diego me ha hecho cosas que yo jamás le haría

Diego Verdaguer y Amanda Miguel han sido una de las parejas más estables dentro del medio del espectáculo (Foto: Instagram @yoamandamiguel)

Ante esta respuesta, Omar Chaparro se quedó con una cara de asombro, por lo que de inmediato intentó regular el ambiente del programa con un chiste, que hay que decir, no fue la opción más atinada, ya que esto causó la molestia de Amanda, quien le respondió de una manera brusca:

“Yo me refería a que a algo así como no levantó la tapa del baño”, dijo Omar Chaparro con un tono irónico. La respuesta de cantante, con un tono seco fue “Yo no hablo estupideces”.

Y es que recientemente, la misma Amanda Miguel protagonizó una escena de celos cuando invitaron a Diego Verdaguer al programa matutino “Hoy”, en donde convivió muy de cerca con Galilea Montijo, por lo que Amanda de inmediato le dedicó un comentario muy polémico a la conductora, quien le pidió disculpas y dijo que ese tipo de aproximación hacia Verdaguer no eran su intención.

Diego Verdaguer le habría sido infiel a Amanda Miguel (Foto: EFE/ Familia Verdaguer Miguel)

Así fue el mensaje que le dedicó a Galilea Montijo, pero en especial a Diego Verdaguer:

Galilea Montijo es divina, sólo fue un video y besos; en todo caso, se deberían de evitar... por las dudas... sólo para evitar “ilusiones”

La pareja no había pasado buenos momentos pues ambos quedaron separados cuando llegó el punto fuerte de la pandemia del COVID-19, por lo no estuvieron juntos por más de tres meses, en los que Diego Verdaguer no paró de mandarle elogios a su esposa y ella hacia lo propio, por su parte.

De hecho, en una entrevista que dio vía remota para el periódico El Universal, el argentino dijo lo siguiente sobre su relación con Amanda Miguel:

La voy a abrazar, besar, para empezar... y seguramente vamos a hacer el amor, para monje no vine a este mundo. Estamos como si hubiéramos pasado una guerra, como si yo hubiera estado en un continente y ella en otro. No es fácil, por un lado es refrescante pero ha sido muy largo y se pueden suscitar circunstancias que te hacen dudar, pensar

