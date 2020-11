Quién es Marco Bautista, el hombre que llamó “golfas” a las reinas de belleza en el directo de Lupita Jones

(Foto: Instagram @lupjones)

En un salón de piedras rocosas y tenues luces violetas, frente a las modelos que competirán este 2020 en Mexicana Universal, Lupita Jones dio hace una semana un discurso que enfureció al país.

La intención de la organizadora del concurso de belleza era defenderse de las serias declaraciones que había emitido horas antes Sofía Aragón, quien porta actualmente la Corona de México y la había acusado de “violencia simbólica”. Sin embargo, se dejó arrastrar por la “ira” y “el coraje” y terminó “vomitando” una serie de insultos y amenazas a las mises quea habían arremetido en su contra.

“Yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias, y de todas tengo para hablar. De todas”, dijo.

Ese ese momento, un hombre que se encontraba en segundo plano, intervino en el alegato.

(Foto: Instagram @lupjones)

“La golfa”, añadió, haciendo referencia a las reinas.

Aunque los comentarios incendiarios de Lupita Jones se viralizaron y sumieron a Mexicana Universal en una crisis profunda, el comentario de aquel desconocido, que se atrevió a utilizar el calificativo “golfa” para referirse a ex participantes, tronó en redes sociales. Los usuarios mostraron su indignación y condenaron que un miembro de la organización pudiera expresarse de esa forma. Muchos empatizaron con las mises, y exigieron la renuncia de la Directora Nacional del certamen y de su misterioso acompañante.

Pero, ¿quién era él?

En realidad, no es un trabajador más de Mexicana Universal. Se trata de Marco Bautista, pareja sentimental de Jones desde el 2016.

(Foto: Instagram @lupjones)

A pesar de que no se conocen muchos datos sobre el enamorado de la ex Miss Universo, se sabe que es un empresario de la construcción, que se encargó de erigir el Instituto Lupita Jones.

Según un artículo publicado por TV Notas en abril de 2016, Bautista llegó a pedirle matrimonio a la ex modelo de 53 años. Cuando la interrogaron sobre el asunto, ella respondió ilusionada, mostró el anillo de compromiso y reveló que aún no tenían fecha para la boda.

“Dudo que se vayan a enterar, me voy a casar en secreto. Nada más que encontremos la casa, en cualquier momento podría pasar”, dijo a los reporteros del citado medio.

Sobre la posibilidad de tener hijos, Lupita Jones no descartó la idea.

“A los dos nos ilusiona mucho esa posibilidad, pero lo veo muy complicado porque mi hijo ya está grande, nuestras vidas están encarreradas en el tema profesional. Imagínate, voy a tener un hijo pero va a parecer el hijo de mi hijo. No lo descarto, si Dios así lo manda”, agregó.

Lupita Jones fue criticada por la respuesta a sus seguidores en redes sociales (Foto: Facebook LupitaJones)

Se desconoce si llegó a realizarse el enlace; y si fue así, nunca lo hicieron público. En 2018, ella volvió a confirmar en una entrevista con TVyNovelas que los dos tenían un proyecto de vida público.

“Tenemos un plan de vida en común que podemos compartir y que podemos fortalecer, que ambos aportamos cosas diferentes a nuestra relación y eso a cada uno nos fortalecer y confiamos en que las cosas se vayan dando para poder concretar esto que queremos de manera formal”, indicó.

Tras el revuelo que causó el directo que Jones publicó en su Instagram el pasado martes 17 de noviembre, Jones reveló que muchos creyeron que fue su hijo quien llamó “golfas” a las participantes, y que por eso, recibió ataques y calumnias.

“No pasaré por alto las calumnias hacia mi hijo, que la adjudican el uso de un calificativo que él no emitió. Notifico además que esa persona que lanzó el insulto ya no está dentro de la organización”, afirmó la ex Miss Universo.

Lupita se coronó como Miss Universo a los 23 años (Instagram: lupjones)

Sus declaraciones sin embargo fueron desmentidas por el periodista de espectáculos Alex Kaffie, del Heraldo de México. Él afirmó que Bautista seguiría trabajando para la organización.

“‘Ya lo corrí, ya no trabaja para Mexicana Universal’ y es mentira. No lo ha corrido. Él es Marco Bautista y es su pareja sentimental. Fuerte y claro lo digo con todas sus letras. Es mentira que lo haya corrido y sigue trabajando con ella”, afirmó el periodista.

