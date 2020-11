Sin ayuda de Eugenio Derbez: Vadhir aseguró que él se ha ganado todo lo que tiene

El actor ha explorado otra faceta en el ámbito artístico: la de cantante de baladas y género urbano (Foto: Instagram @vadhird)

Vadhir Derbez se encuentra en plena promoción del tema Buena suerte, una canción de género urbano que el joven actor y cantante grabó al lado de Mario Bautista y Yera. Aunque el sencillo fue recién lanzado, éste ha tenido muy buena recepción por parte del público, quien lo ha posicionado en los primeros lugares de descargas y reproducciones en las plataformas digitales.

En medio del éxito, el famoso de 29 años habló recientemente sobre su situación financiera, de cara los comentarios que aseguran que depende económicamente de su padre, el famoso actor y director de cine Eugenio Derbez, quien ha impulsado su carrera desde hace tiempo.

Vadhir comentó que pese a lanzar su carrera como cantante de manera independiente y no depender de ninguna disquera trasnacional, ésta ha avanzado a paso firme, sin embargo reconoció que con el respaldo de una empresa trasnacional, su impacto sería mayor. Así lo dijo el hermano de Aislinn, José Eduardo y Aitana:

“Yo creo que, al final de cuentas, termina siendo el dinero, esto es una inversión. Algo de lo que yo estoy orgulloso también es que este es un proyecto independiente, no estamos con ninguna disquera, ni con nadie, estoy invirtiendo de mis ahorros y de lo que he estado ganando para poder ir alimentando el proyecto, para tratar de levantarlo y que se hagan videos de calidad, que las canciones estén bien hechas también. Para que las cosas vayan saliendo y la gente la pueda escuchar, es lana la que se le tiene que meter”, contó el famoso a la revista TVyNovelas.

Y al cuestionarle si estaba administrando su dinero para no desfalcarse por impulsar su proyecto musical, el cantante fue claro:

No, es que también lo estoy haciendo de una manera muy inteligente; no estoy tirando el dinero a la basura, al contrario, creo que está muy bien invertido, no hay nada que me fascine más que invertir en algo que me deja una respuesta tan positiva de la gente

Y aunque proviene de una familia que se ha dedicado a la actuación, esta faceta musical cuenta con el apoyo de su padre, quien se ha mostrado satisfecho con los esfuerzos del joven:

La familia está feliz, no solamente él, sino todos, están muy orgullosos de ver cómo solito he ido levantando el proyecto, sacándolo adelante. De él tengo todo el apoyo moral, están muy orgullosos mi hermano, Alessandra, mi mamá, que es cantante, y que siempre me apoya. Ellos han visto lo apasionado que soy con la música y son felices de ver cómo cumplo estos sueños.

Vadhir comentó que pese a su legado familiar, éste no ha sido sinónimo de “puertas abiertas”, sino que admitió que ha tenido que abrirse mercado por sí mismo, buscando y aprovechando oportunidades por su cuenta.

“ El apellido solamente sirve para abrir un poquito una puerta cuando la gente te ve de una manera más amigable. O sea, te ven con una cara diferente porque no eres un extraño completamente. Pero de ahí, a que alguien vaya a apostar su dinero por ti, es muy diferente. Aun así, te tienes que ganar el papel, tienes que hacer un casting… El apellido me puede dar la cita, pero no me aprueba la audición. Yo me he tenido que ganar todo lo que tengo, nada se me ha dado fácil, muchas veces no me he quedado en proyectos y también se vale, así es la vida del artista”, aseguró.

Vadhir también desmintió que su padre sea quien le provee financieramente para costear sus proyectos musicales. Así lo dijo:

“¡Ojalá! Creo que es muy importante que sepan que nunca he dependido de la tarjeta bancaria de mi papá, y cuando colaboramos en un proyecto juntos es porque todos ya tenemos un éxito, porque todos nos permitimos también juntarnos, pero eso no quiere decir que me estén ayudando a conseguir trabajo. Cada quien labró su camino y estoy orgulloso de ver cómo mi familia ha logrado cosas maravillosas.”, finalizó.

