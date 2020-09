Así fue el emotivo regalo de cumpleaños que preparó Alessandra Rosaldo para Eugenio Derbez

Eugenio Derbez, el actor, director, productor y cómico mexicano en Hollywood más exitoso de los últimos años, fue el centro de atención en las redes sociales, donde familia o amigos más cercanos del ámbito artístico le dedicaron emocionantes felicitaciones por su cumpleaños número 59.

Sin embargo, las escenas más emotivas del día estuvieron a cargo de Alessandra Rosaldo, cantante, actriz y vlogger, quien publicó un video con los instantes más divertidos que ha vivido en los cumpleaños de Derbez, en algunos también estuvo presente Aitana, su hija.

Así podemos ver un recorrido de poco más de tres minutos por parques de diversiones, playas, bosques, nevados y divertidas fiestas familiares o bailes en las que hasta hubo serenata con mariachis.

Incluso, recapitularon el día que se convirtieron en abuelos, el día en que Eugenio Derbez fue parte de la entrega de los premios Oscar, entre otras vivencias. “¡Feliz Cumpleaños, amor mío!”, fue el tierno mensaje de la actriz.

“Celebro y agradezco cada instante de tu vida y tener el privilegio de ser testigo de ella. Eres mi más grande maestro, mi héroe y mi eterno amor. Que tu luz siga brillando intensamente e iluminando todo a su alrededor. Eres fuente de inspiración y la alegría de millones que te admiramos y seguimos tus pasos. Gracias por tanto. Aitana y yo te amamos con toda el alma. Happy Birthday”, publicó Rosaldo en su Instagram Oficial.

Eugenio, por su parte, contestó:

El mejor regalo es tenerte. Gracias por todo y por tanto!!! Te amo Alessandra Rosaldo. Es un cumpleaños lleno de amor y que nunca olvidaré

Eugenio Derbez celebró su cumpleaños junto a su familia (Foto: Instagram @ederbez)

Pero Alessandra no fue la única. A la celebración se sumaron también sus hijos Aislinn y Vadhir, así como algunos de sus amigos en la farándula, entre ellos Jaime Camil, Salma Hayek (quien también cumplió años), Loreto Peralta, Adrián Uribe, Omar Chaparro, Faisi, Alex Montiel, entre otros.

Aislinn, por su parte, le dedicó un párrafo lleno de amor, momentos divertidos y agradecimientos a su padre, además de desear tener la misma chispa de Eugenio al llegar a los 59 años de edad. “Hoy es su cumple y lo amo demasiado”, escribió la también actriz.

“Conforme pasan los años, más quiere estar pegado a su familia. Si no fuera tan necio y le echara tantas ganas a que siempre estemos juntos como muéganos y convivamos, no seríamos tan unidos todos. Gracias por siempre estar ahí cuando más te necesitamos y por promover el mueganismo familiar que de vez en cuando es divertido (sólo de vez en cuando). Ojalá que cuando llegue a su edad me vea tan radiante y joven cómo él”, escribió en sus redes sociales.

Aislinn no dejó pasar la oportunidad de agradecer y felicitar a Eugenio Derbez en su cumpleaños (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Por su parte, Vadhir Derbez escribió una felicitación llena de buenos deseos y una broma por la edad que cumplió su padre. Además, recordaron cuando le dedicó una serenata completamente en vivo para el programa de radio “Show de Piolín”.

“Feliz Cumpleaños a mi papá, una persona admirable y que cada año se ve mejor jaja felices 35 años jajaja. Cada año me sorprendes más y siento cómo conectamos y nos entendemos mejor. Gracias por ser un ejemplo a seguir y una inspiración para mí y los otros pelados de tus hijos jajaj. Te Amo. Eres un chingón”, escribió el también actor y recién estrenado cantante mexicano.

