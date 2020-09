“Aquí hay alguien que tiene la razón”: así intervino Eugenio Derbez en una tensa pelea entre Vadhir y José Eduardo

Eugenio Derbez quedó en medio de una tensa pelea entre Vadhir y José Eduardo

La familia de Eugenio Derbez se ha convertido en una de las favoritas entre la farándula mexicana. Los integrantes de esta dinastía se han ganado el cariño de su público gracias a su creatividad y peculiar sentido del amor, por lo que sus diferentes anécdotas generan gran empatía y ahora fue José Eduado quien compartió un momento de tensión que vivió con su hermano mayor, Vadhir.

El actor publicó un detrás de cámaras del reality show que hicieron para Amazon Prime Video, De viaje con los Derbez, donde dejó ver varias de sus inconformidades de pasear por Marruecos con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Aitana, Vadhir, Aislinn, Mauricio Ochmann y, la hija de estos dos últimos, Kailani.

Fue así que se dejó ver al lado de su padre y hermano durante una visita a los circuitos de la Fórmula E, donde discutió fuerte por ciertos aspectos que le molestaron mucho.

José Eduardo mostró la intensa divertida pelea que protagonizó con su hermano Vadhir, porque éste no respetó un acuerdo sobre el lugar donde comerían al concluir el evento visitado.

En la grabación se les ve a ambos discutir porque el hijo de Victoria Ruffo quería esperar para comer, mientras que Vadhir ya había ordenado una crepa para aminorar su hambre hasta que llegaran a su destino final.

Esto pronto desató el enojo de José Eduardo porque ya habían planeado acudir a un lugar establecido: “Si alguien hubiera respetado el acuerdo que hicimos hace dos minutos... Me dijo: ‘nos esperamos para comer... pero quiero una crepa’. Así el señor”.

Vadhir se defendió y dijo que este alimento sólo es para entretener el hambre hasta que puedan llegar a un establecimiento y comer de manera correcta.

La discusión tomó otro interés cuando intervino Eugenio Derbez: “Si tú discrepas a lo que está diciendo él, quiere decir que aquí hay que ver quién tiene la razón”.

José Eduardo volvió a recordar el acuerdo pactado con Vadhir, pero puso un ejemplo que fue usado por el protagonista de No se aceptan devoluciones para aminorar la tensión y provocar las risas entre sus hijos.

“No, no te creería, cómo una agua. Por Dios. Un tequilita...”, dijo entre risas, lo que fue aceptado sin más comentarios por el también youtuber.

José Eduardo se tomó el tiempo para explicar su inconformidad con sus familiares. “No puedo con mi papá y Vadhir, tienen los dos un problema de que si les dices ‘vamos a hacer este pacto’, ‘esta negociación’, lo hacen luego luego”.

“Si a esto le sumas que mi papá es distraído, disperso, no se concentra y todo lo que prometemos se le olvidan en chinga, pues está cañón. Y luego mi hermano que no es muy puntual que digamos, en ningún sentido, eso a mí me desespera”, añadió sobre la convivencia que tuvo con Eugenio y Vadhir Derbez en su visita al circuito de la Fórmula E.

“Yo sí manejo mucho la puntualidad y cumplir con los acuerdos que se ponen sobre la mesa. Es normal, es convivencia sana, son reglas de vida”, concluyó el tema.

Otro aspecto que molestó a José Eduardo fue que sus acompañantes quisieran pasar mucho tiempo en cada evento: “Mi papá tardaba siglos en cada atracción y era muy pesado; yo soy más sencillo, si voy a un lugar donde hay varias atracciones veo una, y otra y otra, no me quedo ahí. Pero hay gente que se queda ahí siglos y yo me desespero, soy una persona de las cosas como son, es más fácil, más rápido”.

De viaje con los Derbez, es el nombre del reality show grabado por esta mediática familia para mostrar cómo vacacionaron en Marruecos, en África.

El programa de ocho capítulos está alojado la plataforma de streaming de Amazon Prime Video y se espera que la segunda temporada sea grabada y estrenada muy pronto.

Los protagonistas son los integrantes de la famosa dinastía y aunque en la primera temporada se incluyó a Mauricio Ochmann, hasta el momento no se sabe si en la siguiente participe porque ya está muy avanzado su proceso de divorcio de Aislinn Derbez.

