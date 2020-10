Vadhir Derbez reveló que dio positivo a COVID-19

Vadhir Derbez admitió que dio positivo a COVID-19 durante el periodo de la cuarentena, algo que mantuvo bajo el más absoluto secreto, y dijo que fue casi al mismo tiempo en que le dio a su hermano, José Eduardo Derbez.

En una entrevista breve para diversos medios de comunicación, el actor declaró que decidió no decir nada acerca de su contagio, pero no quiso profundizar en detalles del porqué había tomado esa decisión. Dijo que contará todo en un video que sacará en su canal de Youtube en los próximos días. Así fue como lo dijo Vadhir Derbez:

Yo también ya lo pasé, pero lo mantuve bajo el agua. Chéquenlo después en el canal de Youtube. Yo estoy súper bien, la verdad. Me pasó lo mismo un poquito (los síntomas) y estuvo como poquitos días ahí, pesado, pero lo aproveché muchísimo para componer música. Aunque yo estaba en casa ahí guardado, me servía para estar concentrado en lo que más me gusta

A la pregunta de si su hermano habría sido la causa de que haya enfermado de COVID-19, el cantante dijo que no cree que eso haya causado su contagio, sino que al tratarse de una pandemia pudo haberse contagiado en casi cualquier lugar. Además, informó que Eugenio Derbez no se ha enfermado de coronavirus:

En relación al estado de Salud de José Eduardo Derbez, Vadhir informó que su hermano ya se encuentra recuperado y que su estado de salud es bueno:

De hecho fue el mismo José Eduardo quien afirmó, a través de su canal de Youtube, que había contraído el COVID-19 y que lo pasó muy mal emocionalmente ya que no sabía que sucedería después. Además dijo que lo peor para él era saber que había tomado muchas precauciones para evitar contagiarse, a pesar de que continuaba en sus grabaciones con el programa Renta Congelada y de tener que salir del país por cuestiones de trabajo:

Sin embargo, parece que el contagio se dio cuando salió del país y que a su regreso a México comenzó a sentir los síntomas característicos de la enfermedad: temperatura alta, estornudos, dolor de articulaciones y de cabeza.

Cuando se dio cuenta que estaba contagiado de la enfermedad, José Eduardo admitió que le dio mucho miedo admitir que estaba infectado y que no sabía como decírselo a su familia, aunque tras ver paso a paso su recorrido está convencido de que su contagio fue en el aeropuerto:

Me llegan los resultados positivos y me puse muy mal, me espanté mucho, lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, cuando me había cuidado tanto. Obviamente tuvo que haber sido en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto