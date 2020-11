La desconocida historia de amor entre dos importantes miembros de “The Crown”

(@thecrownnetflix)

La muy esperada cuarta temporada de “The Crown” ya es todo un éxito en Netflix. Los fanáticos disfrutan de una nueva era de la familia real británica: los años de Diana de Gales. Además de presentar a Emma Corrin como una joven princesa Lady Di, una nueva figura política entra en escena: Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson. Y Olivia Colman regresa como la reina Isabel II en uno de los períodos más difíciles de su reinado, los tumultuosos años 80.

El creador de la aclamada serie, Peter Morgan, traslada al espectador a la historia de desamor del heredero al trono británico con Diana Spencer mientras lucha por mantener su affaire con la mujer que siempre quiso: Camilla Parker Bowles.

Fue el propio Morgan, novio de Anderson, quien convenció a la reconocida actriz para que participara de la ficción y representase en la pantalla chica lo que Meryl Streep ya hizo en el cine en el año 2011 con “La dama de hierro”.

Durante una entrevista concedida por Anderson como parte de la promoción de prensa del programa, la actriz que se hizo famosa por “Los Expedientes X” confesó que tanto ella como su pareja pactaron no tratar ningún tema relacionado con “The Crown” fuera del set de rodaje, “por el bien de nuestra relación”.

Margaret Thatcher, interpretada por Gillian Anderson.

“Hicimos un pacto que consistía en no hablar absolutamente nada de la serie”, confesó la intérprete de 52 años durante una reciente entrevista . “No me dejaba expresar mis observaciones sobre los guiones, y yo a él no le permitía opinar sobre mi actuación”, explicó. “De alguna manera al final lo conseguimos, lo cual es increíble”.

Peter Morgan y Gillian Anderson (Shutterstock)

La pareja comenzó su noviazgo en 2016, aunque de momento prefieren vivir cada uno en su casa. “No vivimos juntos porque si lo hiciésemos sería el final de nuestra relación. Funciona muy bien tal y como está. Cuando nos juntamos es maravilloso”, se sinceró Anderson en diálogo con el diario “The Sunday Times” a principios de año. “No hay nada que nos ate y cuando estoy en casa lo echo de menos, lo cual es un sentimiento encantador”, añadió.

Anderson - que también protagoniza la serie “Sex Education”- vive junto a sus dos hijos (Oscar, de 14 años y Felix, de 12) fruto de su relación anterior con el empresario británico Mark Griffiths. Además también es madre de una hija, Piper Maru (25 años), que tuvo con su primer esposo, Clyde Klotz, uno de los directores artísticos de “Los Expedientes X”, con quien se casó el 1° de enero de 1994, en una ceremonia oficiada por un sacerdote budista en Hawaii.

Gillian Anderson y Peter Morgan en la premiere de "The Crown" (Shutterstock)

Calificando como “extraordinaria” su experiencia como parte del elenco de “The Crown”, Anderson afirmó que esta etapa de la historia está muy marcada por la “madurez” de las protagonistas.

Además, consideró que el nivel de producción de Netflix es superior al promedio de las series televisivas. “Se asemeja más a un set de cine que al de una serie. En el set hay un respeto muy profundo por el trabajo, que no es algo que se suele encontrar comúnmente en esta industria. Los integrantes del elenco se llevan muy bien, y se genera una atmósfera muy acogedora. Ya los extraño”, reconoció la actriz.

Sobre su preparación para el papel de Thatcher, dijo: “Creo que vi casi todo el material que había disponible sobre ella. Cada documental, millones de entrevistas. Leí varios libros, incluida una buena parte de las biografías de Charles Moore. ‘The Crown’ cuenta con un excelente equipo de investigación, y si quieres algo, ellos te lo consiguen”.

SEGUIR LEYENDO:

Por qué el príncipe William está enojado con los creadores de la serie “The Crown”

La indignación del príncipe Carlos con la cuarta temporada de “The Crown”