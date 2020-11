Por qué el príncipe William está enojado con los creadores de la serie “The Crown”

Los duques de Cambridge con el príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles

La familia real británica no está nada contenta con la nueva temporada de la serie “The Crown”. Tanto Isabel II como el resto de los Windsor están molestos con la manera en que la producción retrata en sus nuevos diez capítulos la historia personal del príncipe Carlos, futuro rey de Inglaterra. Según indicaron, están disconformes tanto con la representación de su actual esposa y ex amante Camilla Parker Bowles, quien queda como una auténtica villana, como con la de Diana Spencer.

De acuerdo con el diario británico The Times, el príncipe William, segundo en la línea de sucesión al trono, está entre quienes han manifestado su disconformidad de manera más enfática. Según consignó el medio, está bastante enojado con la representación de su familia en el aclamado drama de Netflix y considera que la serie está “explotando a sus padres para ganar dinero”. La opinión del hijo mayor de Carlos de Inglaterra no ha llegado de forma oficial - Buckingham no suele responder a este tipo de situaciones-, sino a través de fuentes cercanas al duque de Cambridge.

El príncipe William, de 38 años, entiende que “sus padres están siendo presentados de una manera falsa y simplista”, según el citado medio.

"The Crown" (Netflix)

En tanto, de acuerdo al tabloide británico Daily Mail, que también cita fuentes del palacio, William ha comentado que encuentra la galardonada ficción “profundamente intrusiva” y asegura que da una visión “maligna y desagradable” de los miembros más importantes de la familia real. En concreto, su padre y su abuela, la reina Isabel.

En la misma línea, la biógrafa real Penny Junor dijo que cree que el príncipe Carlos también debe estar “increíblemente molesto” con la serie, dado que, según dice, está plagada de descripciones inexactas. “Es el retrato más cruel, injusto y horrible de todos”.

Las opiniones contrastan completamente con aquella vertida por Paul Burrell, mayordomo y amigo fiel de Lady Di, quien ha dicho que “es la mejor serie que se ha hecho hasta ahora”, afirmando que lo que se muestra en el programa es “la verdad y una dramatización certera de lo que realmente sucedió”.

Paul Burrell y Lady Di

La serie, creada por Peter Morgan, presenta temas como el matrimonio condenado al fracaso de Carlos con Diana, su romance con Camilla Parker Bowles, los trastornos alimenticios de Diana y la indiferencia ante ello de la familia real.

La muy esperada cuarta temporada, que se estrenó el domingo, presenta a Emma Corrin como una joven princesa Lady Di, y a Gillian Anderson como Margaret Thatcher.

Además, Josh O’Connor regresa como el príncipe de Gales, Emerald Fennell encarna a Camilla Parker-Bowles, Olivia Colman a la reina Isabel II, Tobias Menzies al duque de Edimburgo y Helena Bonham Carter a la princesa Margarita.

Josh O’Connor como el príncipe de Gales y Olivia Colman es la reina Isabel II en la cuarta temporada de "The Crown"

Cuando el príncipe Carlos celebró su cumpleaños número 72 el sábado, los amigos expusieron lo que, según ellos, son grandes inexactitudes del programa. Hay escenas que muestran a Carlos abusando verbalmente de su esposa, y Diana confrontando a la reina y al príncipe de Gales sobre su aventura amorosa con Camilla en el ensayo de su boda en la Catedral de San Pablo en 1981.

La serie sugiere, también, que el romance entre Carlos y Camilla continuó durante todo su matrimonio con Diana. El affaire fue fue confirmado por propia Lady Di en su explosiva entrevista para el programa “Panorama” de la BBC en 1995 cuando dijo: “Éramos tres en mi matrimonio. Y eso es una multitud”. El divorcio entre los príncipes de Gales llegó oficialmente el 28 de agosto de 1996.

La reina Isabel II y su esposo, el duque de Edimburgo, ya estaban molestos con las temporadas anteriores. La serie mostró a Felipe teniendo un romance con una bailarina durante la segunda temporada y, en la tercera, ignorando a su madre, la princesa Alicia, cuando se fue a vivir al Palacio de Buckingham en 1967.

Por otro lado, los medios locales afirman que el príncipe Harry se ha metido en una “trampa para osos” con el millonario acuerdo que hicieron él y Meghan Markle con Netflix en medio de feroces críticas por la interpretación de la familia real en “The Crown”. El duque de Sussex, de 36 años, se encuentra en una “situación muy incómoda en este momento”, afirmó Penny Junor al respecto.

