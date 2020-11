“Mamá y papá tienen un bichito”: así explicó Laura G a su hija que padece COVID-19 y el porqué no usa cubrebocas con su familia

(Foto: Instagram Laura G)

La conductora Laura G confirmó esta semana que padece COVID-19 y que debía ausentarse del programa Venga la Alegría. Pero a pesar de su contagio, no dejó de trasmitir desde casa su programa de radio ni de convivir con su esposo e hijos, lo que desató varias críticas porque no procura la salud de los menores de edad.

La presentadora regiomontana aclaró que su casa no es muy amplia, y por la recomendación de sus médicos, prefirió continuar cuidando a Lisa y Luciano asumiendo que también tienen la enfermedad, pero tras varios cuestionamientos, decidió aclarar más dudas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

En la red social, Laura comentó la forma en que su hija de tres años supo acerca del contagio de sus padres, por qué no utiliza mascarilla para estar en contacto con los niños y que su esposo también fue diagnosticado como positivo.

“Naza (su esposo) y yo estamos positivos y cuando nos enteramos obviamente ya habíamos convivido muchísimo con ellos, entonces sólo estamos los cuatro conviviendo y autorizado por el pediatra”, dijo en una sesión de preguntas y respuestas.

(Foto: Instagram Laura G)

“Asumimos que Lisa y Lucio también están positivos, estamos autorizados por el pediatra de que así (sin cubrebocas) llevemos este proceso”, añadió.

La comunicadora se tomó el tiempo para explicar su enfermedad a su hija de tres años: “Le explicamos a Lisa que mamá y papá tienen un bichito, que por eso nos hicieron un examen en la nariz. Ella dice que no tiene el bichito y no sabemos, no le vamos a hacer los exámenes ni a Lucio, pero sí los de inmunidad en unas semanas”.

Reiteró que hasta ahora ni ella o su marido han presentado algún tipo de síntoma, pero está confirmado que “el bicho está en nuestro cuerpo”.

Señaló que su amor por la Radio la impulsa a continuar con sus actividades en su programa a pesar de su enfermedad, lo cual puede concretar porque transmite desde casa sin ningún problema.

Fue el pasado martes cuando Laura G habló de su padecimiento gracias a un enlace a través de Venga la Alegría. “El domingo fui a trabajar a Venga la alegría, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben que me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran”, explicó a sus compañeros de la emisión matutina de TV Azteca.

(Foto: Instagram Laura G)

“Pensando que iba a salir negativa y que hoy estaría con ustedes en el programa, pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”, añadió.

Un día después usó su cuenta de Instagram para aclarar las razones de su convivencia con sus hijos y aunque aquel entonces dijo que su esposo Nazareno Pérez resultó negativo, ahora aclaró que también es positivo a COVID-19.

“Estoy aislada del mundo, no de mi familia, estamos los cuatro juntos... Los cuatros vamos a vivir juntos los 15 días. Es imposible separarme de mi familia y estar en un cuarto aislada viendo series de televisión como uno lo puede llegar a imaginar porque: uno, mi casa no me da para estar aislada en un cuarto; dos, no tengo personal de limpieza, alguien que atienda a mis hijos, los atendemos mi esposo y yo. Entonces, ni modo que los niños se hagan de comer solos, están chiquitines y bueno así está la situación”, dijo en la red social.

