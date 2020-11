Amenazas, presiones para bajar de peso e intimidación: el testimonio de Cynthia de la Vega contra Lupita Jones recobra fuerza

La ex representante denunció que su carrera en el certamen acabó por miedo de Jones (Foto: Instagram de Cynthia de la Vega)

En medio de la polémica desatada por las declaraciones de la actual reina de belleza de México, Sofía Aragón, en contra de la promotora de este evento Lupita Jones, otras representantes de este tipo de certámenes han alzado la voz para contar su experiencia y Cynthia de la Vega recordó que ella fue despedida porque no tuvo las herramientas para bajar de peso y además recibió amenazas.

Aunque De la Vega fue la primera en compartir su experiencia al lado de Jones hace 10 años cuando fue Nuestra Belleza Miss Mundo México 2010, ahora su testimonio cobra fuerza y decidió utilizar esta controversia para limpiar su imagen, así como apoyar a la también conductora de TV Azteca.

En aquella ocasión, la ahora promotora de este tipo de certámenes de belleza en Nuevo León comentó que recibió un ultimátum de parte de Lupita Jones para que bajara alrededor de ocho kilogramos en un mes, lo cual debía conseguir sin la ayuda de un nutriólogo.

Tras no conseguir el objetivo, la ganadora de Miss Universo 1991 decidió despojar a Cynthia de su corona, pero no sin antes darle algunas amenazas y acusarla de indisciplinada.

De la Vega fue la primera en compartir su experiencia al lado de Jones hace 10 años cuando fue Nuestra Belleza Miss Mundo México 2010 (Foto: Instagram de Cynthia de la Vega)

A casi 10 años de su retiro forzado, Cynthia de la Vega contó cómo fue presionada por Lupita Jones para obtener su renuncia. “Si es necesario hacemos un fotomontaje (sobre conductas inapropiadas), porque a mí me respalda una empresa que es un monstruo y es Televisa, ya ustedes sabrán cómo lo quieren manejar”, escuchó de la primera mexicana en ser Miss Universo.

La ex representante resaltó que ella se perfilaba para ganar el concurso de Miss Mundo 2011, por lo que esto pudo detonar la inconformidad de Jones y su despido. “Me metió el pie, yo estaba en primer lugar de las encuestas. México había ganado justo Miss Universo y sonaba mucho que yo sería primera Miss Mundo mexicana y yo siento que le dio miedo. A de haber dicho ‘en la torre y en donde sí sea la primera Miss Mundo va a ser como yo. Sería la primera Miss Mundo y yo la primera Miss Universo’. Y ahí hay una lucha de ego y poder”, declaró en entrevista con Ventaneando.

Para la también modelo este episodio le desató un trastorno alimenticio que afortunadamente ya superó. “Un mes antes me empezó a poner sobre aviso, porque durante ese mes yo entré en desesperación y comía solo algo que me daba energía, por eso cuando me habló pensé que me iba a felicitar porque había bajado de peso, pero no fue así”.

La entonces adolescente de 19 años renunció a su título luego de haber firmado un acuerdo a modo, en la que la obligaban a bajar varios kilos sin la asesoría de un profesional.

Cynthia de la Vega contó cómo fue presionada por Lupita Jones para que renunciara (Foto: IG - Cynthia de la Vega)

Cynthia de la Vega reiteró su apoyo a Sofía Aragón y aseguró deben terminar las conductas reproblables de Lupita Jones.

“No le guardo resentimientos, ni esto es un mensaje de odio. Pero yo creo que 30 años ya fueron suficientes y si quiere seguir que haga un examen de conciencia”, concluyó.

El escándalo se desató esa semana cuando Sofía Aragón alzó la voz en contra de diversos abusos y conductas que sufrió de parte de Lupita Jones, quien no tardó en responder con una colérica transmisión por Instagram, en la que tacho a diferentes reinas de belleza como “drogadictas” o “alcohólicas”.

”De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última”, comentó la actual reina de belleza.

Y no se equivocó, a su pronunciamiento se sumaron Cynthia de la Vega, Denisse Franco, Nebai Torres y Josselyn Garciglia, quienes confirmaron que recibieron malos tratos de la que fue su mentora.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Mi reacción fue pésima”: Lupita Jones se arrepintió y pidió perdón a Sofía Aragón y las otras reinas de belleza “agraviadas”

“También nosotras nos la partimos”: Sofía Aragón negó que Lupita Jones haya pagado sus cirugías estéticas

Pati Chapoy y Daniel Bisogno se alzaron en “Ventaneando” contra Lupita Jones: “Parece que estuviera manejando una secta”