“AMLO, ¿el novio tóxico de México?”: Chumel Torres se lanzó contra el presidente por los 100,000 muertos de COVID-19

No fueron pocos los opositores del gobierno que cuestionaron las afirmaciones del presidente (Foto: Twitter)

A pesar de que México rebasó las 100,00 muertes acumuladas a causa de la enfermedad COVID-19, el gobierno federal, en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la estrategia sanitaria empleada ha brindado resultados.

No fueron pocos los críticos y opositores del gobierno que cuestionaron la valoración. Personajes como el ex presidente Vicente Fox Quesada y la senador panista Lilly Téllez expresaron en redes sociales las quejas que han emitido casi desde el inicio de la pandemia. Por su parte, el comunicador Chumel Torres, conductor del programa “El Pulso de la República”, también se lanzó en Twitter contra López Obrador:

100,000 mexicanos muertos por covid. “Abrácense, no pasa nada”. “El cubrebocas no sirve”. “Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo”. “El presidente tiene fuerza moral no de contagio”. 100,000 víctimas de su ineptitud y falta de seriedad. Chingu*n a su madre

El comunicador Chumel Torres se lanzó en Twitter contra López Obrador (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

En otras de sus publicaciones, Torres consideró que la actitud y las afirmaciones del presidente responden a su senilidad, y llegó incluso a considerar que la relación de los mexicanos con su presidente es “toxica” porque todo se le perdona, haciendo un paralelismo con un noviazgo.

José Manuel Torres Morales, conocido públicamente como Chumel Torres, ha sido uno de los más activos críticos de la administración actual desde sus redes sociales y programas en YouTube.

El pasado 13 de noviembre, el youtuber y tuitero felicitó a Andrés Manuel López Obrador por el día de su cumpleaños. Sin embargo, la felicitación no estuvo libre de crítica. “Hasta que cumple algo… ¡Feliz cumpleaños, señor presidente!”, escribió en su perfil de Twitter el también ingeniero de origen chihuahuense.

El youtuber compartió la opinión de Sergio Sarmiento (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Chumel Torres ha sido uno de los más activos críticos de la administración actual (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, negó hacer algún ajuste a su estrategia de salud para enfrentar la pandemia del COVID-19, a pesar de que México llegó este jueves a los 100,104 fallecimientos oficiales por esta enfermedad.

En su tradicional conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador aseguró que lo que se ha hecho hasta el momento en la materia ha dado buenos resultados, contrario a lo que dicen sus adversarios.

“Es que lo que se ha es lo que consideramos ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido y los conservadores desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparme. No toman en cuenta que nos heredaron un sistema de salud destruido y en muy poco tiempo creamos una infraestructura de salud para los enfermos y que tomamos medidas acertadas cuando se llamó a la gente a que se cuidara en sus domicilios y que no nos pasó como en otros países donde no habí”(...) Se supo disminuir el número de contagio para que nos diera tiempo de conseguir médicos, camas, ventiladores (...) heredamos un fruto podrido de la política neoliberal”, dijo. camas, no había ventiladores, estaba la gente esperando en la calle a ser atendida”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador negó hacer ajustes a estrategia para enfrentar la pandemia del COVID-19 (Foto: Presidencia de México)

Chumel Torres no fue el único en manifestar su descontento hacia el gobierno federal con motivo de la emergencia sanitaria. Como había prometido, el Partido Acción Nacional (PAN) se expresó en sus plataformas digitales en señal de luto por las 100,000 vidas perdidas a causa del virus. El partido político utilizó la imagen de un listón negro para decorar cuentas personales e institucionales en redes sociales.

Hoy #México supera las 100mil defunciones por #COVID derivados a un pésimo control de pandemia orquestada por @HLGatell. Mis condolencias a las familias mexicanas que han perdido a un ser querido en esta dura batalla. Una realidad que nos duele a todos. #100milFamiliasDeLuto

MÁS SOBRE OTROS TEMAS

CDMX al borde del semáforo rojo: Sheinbaum aceptó incremento en hospitalizaciones

“Necio, jamás aceptarás haberte equivocado”: el reproche de Vicente Fox a López Obrador por los 100,000 muertos de COVID-19

Novavax y Curevac: otras dos farmacéuticas realizarán pruebas clínicas en México