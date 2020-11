″Última prueba”: Galilea Montijo reapareció en medio de su contagio de COVID-19

Galilea Montijo anunció su contagio de COVID-19 hace unos días (IG: galileamontijo)

Una semana después de que diera a conocer su contagio de COVID-19, Galilea Montijo reapareció en Instagram para mostrar el momento en que se sometió a la prueba con hisopo.

A través de Instagram stories la presentadora del programa Hoy compartió con sus seguidores lo que, espera, sea el último test al que deba someterse en su lucha contra el virus.

“Última prueba, espero sea negativo”, escribió la integrante de Televisa para acompañar el clip. “Hoy me sentí mucho mejor”, añadió sobre su estado de salud.

Fue el pasado 11 de noviembre por la noche cuando Galilea anunció a través de sus historias en Instagram que era portadora del virus.

Galilea espera que sea esta la última prueba a la que se somete

Las sospechas ya se habían desatado porque a finales de octubre estuvo como invitado en el foro de “Hoy” Ariel Miramontes, conocido por su personaje de “Albertano”.

El viernes 30 de octubre Miramontes acudió como invitado a la emisión matutina y ese mismo día en la tarde el productor Alejandro Gou dio a conocer el contagio de Miramontes.

Se especuló que los presentadores con los que convivió en el programa podrían haber sido contagiados y por ello, el lunes siguiente Galilea no apareció en el foro de la emisión.

Ariel Miramontes "Albertano" dio positivo a COVID-19 a finales de octubre (IG: albertanoficial)

Finalmente días después Galilea comentó en Instagram: “¡Hola a todos! Los dejaré de ver unos días ya que mi prueba de COVID resultó positiva. Gracias a Dios en casa estamos bien. Les dejo besos y feliz noche”.

Al día siguiente, en el programa Hoy, Andrea Legarreta habló sobre el contagio de su compañera.

“Es una broma de humor negro porque sabemos que nuestra Gali dio positivo a Covid-19, entonces a mi negrita le mandamos todo el amor, todo el cariño, que se recupere. Se siente bien, ustedes la vieron ayer, ella ha estado bien, su familia también”, dijo al inicio de la emisión del jueves 12 de noviembre.

“Lo que no sabemos es que de pronto hay algunos resultados que son falsos negativos, entonces no sabemos si ella incluso ya va hasta de salida, y que a lo mejor su contagio fue al parejo de las Andreas, Escalona y Rodríguez, no sabemos ya por dónde”, añadió.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta

“Están bien gracias a Dios, eso nos da mucho gusto, se han sentido bien, y por lo visto, a los que les dio, les ha dado leve”, concluyó.

Tras el contagio de Galilea también se temió que Paul Stanley tuviera el virus, ya que ese mismo día del anuncio de ella, en Instagram stories compartió imágenes con su compañero en las que se les veía conviviendo de cerca y sin cubrebocas.

Días después Stanley se sumó a los contagios de COVID-19 en Hoy.

Ya entonces se sabía también que Lambda García, Andrea Escalona y el Capi Albores eran portadores del virus.

El Capi Albores también se contagió (Foto: Instagram@programahoy)

“Oigan, pues tengo un anuncio importante que hacerles a continuación, pues después de todos estos días de vorágine de situaciones complicadas que ha habido este fin de semana, nos hicimos la prueba el viernes”, comentó Lambda el pasado 2 de noviembre, quien se encontraba acompañado de Luis Javier Duhart.

“Resulta que somos positivos al COVID”, reveló Lambda, quien dijo que mantendrá una actitud positiva, al igual que Duhart.

El 5 de noviembre el Capi Albores anunció su contagio. “El día de ayer me practicaron una prueba de Covid, hoy a las 8:30 de la mañana me llegó el resultado y he salido positivo, razón por la cual estoy en casa”.

