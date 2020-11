“Gracias por ser tan valiente”: Angélica Rivera escribió en Instagram un mensaje para su hija Sofía, quien se contagió de Covid-19

Sofía Castro está en México y su madre en Miami, por lo que no pudieron estar juntas durante la enfermedad (Foto: Instagram - Sofía Castro)

Estas semanas han sido difíciles para Angélica Rivera.

Hace 16 días, su hija mayor, Sofía Castro, dio positivo a COVID-19, y al enterarse de la noticia, la ex primera dama de México no pudo contener las lágrimas.

“Mi mamá me confesó que después lloró, porque obviamente pues te asustas. Es una enfermedad que desgraciadamente está afectando a todo el mundo y no sabemos cómo controlarla al 100%”, explicó Sofía este lunes, en declaraciones al programa En Casa con Telemundo.

Para Angélica Rivera fue difícil porque las dos estaban separadas. Su primogénita había viajado a México, y ella seguía en Miami, así que no podía cuidarla. Además, durante la enfermedad su hija sufrió muchos síntomas: le costaba respirar, perdió el apetito, y le dolía “desde el pelo hasta la uña del pie”.

“Mi oxigenación siempre fue perfecta, pero sí me dieron muchísimos síntomas. Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada. Literal, he comido pura fruta, y puras semillas, legumbres, arroz, es lo único que me entra, nada de proteína animal he podido comer”, explicó Sofía Castro a la cadena estadounidense.

“Me empezaron a doler muchísimo las articulaciones. Esa sensación de no poder respirar fue muy fea, y no sé el porqué, esos tres días fueron como esos síntomas: muchísimas náuseas, dolor de estómago, y el domingo, ya después de haber tenido como dos días con Covid, de haber salido positivo y demás, me quedé sin gusto y sin olfato. Y sigo sin ellos”, agregó.

Sofía Castro compartió la publicación que le dedicó su madre, Angélica Rivera (Foto: Instagram @sofia_96castro)

Por suerte, ya se siente mucho mejor. Y ahora que ya pasó el susto, Angélica Rivera le escribió a su hija un mensaje a través de instastories, y destacó “la valentía” que demostró mientras permaneció aislada y enferma.

“Gracias por tu amor y por tu fuerza para superar cualquier adversidad. Gracias por ser tan valiente. Te amo con toda mi alma Mich”, escribió la actriz mexicana, junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazando a Sofía en una playa.

Desde que se divorció del ex presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera ha querido mantener un perfil bajo. De vez en cuando se deja ver en las redes sociales de sus hijas, mientras que ella estaría utilizando la cuenta privada @angelicariverah_96oficial, donde tiene únicamente 118 seguidores y no acepta peticiones de amistad.

A través de sus historias, Sofía republicó el mensaje de su madre, y le agregó de fondo la canción “Ángel”, de su tío Christian Castro.

“Te amo madre, gracias por estar conmigo aunque sea a distancia”, escribió la joven, que etiquetó al usuario @angelicariverah_96oficial.

No sabe en qué lugar se contagió

El momento en el que Sofía Castro reveló que dio positivo a COVID-19 (Video: Instagram @sofia_96castro)

Sobre el lugar en el que contrajo la enfermedad, la hija del productor José Alberto “El Güero” Castro, explicó a Telemundo que prefería no hacer suposiciones.

“No me quise poner a pensar dónde me dio porque es casi imposible descifrarlo. Está bien difícil la situación en el mundo, en México, hay demasiados contagios, y la verdad es que como que no quise ponerme a pensar. Yo se los juro y no es por dármelas de santa, ni de responsable... Yo tomaba muy en serio esta enfermedad. Mis amigas se ríen y me dicen ‘Sofía, no puede ser que la que más se cuida eres tú, y la única contagiada de todas fuiste tú’”, relató.

“Eres superextremista, andas con gel antibacterial por todos lados, te pones tres tapabocas, no sales, no saludas, y al final me dio, entonces, sí es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Entiendo de repente la parte de también tenemos que vivir, y la salud mental, y que es de repente complicado el encierro, pero sí hay que tomarlo muy en serio”.

