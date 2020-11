Llanto y preocupación: así reaccionó Angélica Rivera al saber que su hija, Sofía Castro, tenía Covid-19

(Foto: Instagram de Sofía Castro)

Hace una semana, a través de un video en su cuenta de Instagram, la actriz Sofía Castro impactó al revelar que había dado positivo a la prueba del Covid-19. Y aunque en los días posteriores estuvo muy ausente en las redes sociales, este lunes aprovechó que ya se encuentra mejor de salud y concedió una entrevista en exclusiva al programa En Casa con Telemundo para explicar cómo ha sobrellevado la enfermedad.

La hija de la ex primera dama de México, Angélica Rivera, y del productor José Alberto Castro, confesó que han sido “unos días difíciles”. Por el virus, sentía que no podía respirar. Además, apenas sentía hambre y le dolía mucho el cuerpo, “desde el pelo hasta la uña del pie".

“Ya hoy puedo decir que me siento muy bien, todavía tengo algunos síntomas. La verdad es que, no me puedo quejar, porque gracias a Dios no acabé en un hospital. Mi oxigenación siempre fue perfecta, pero sí me dieron muchísimos síntomas. Me empezó a dar mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza, muchísimas náuseas, no he podido comer nada. Literal, he comido pura fruta, y puras semillas, legumbres, arroz, es lo único que me entra, nada de proteína animal he podido comer”, reveló la intérprete de El Dragón.

“Me empezaron a doler muchísimo las articulaciones. Esa sensación de no poder respirar fue muy fea, y no sé el porqué, esos tres días fueron como esos síntomas: muchísimas náuseas, dolor de estómago, y el domingo, ya después de haber tenido como dos días con Covid, de haber salido positivo y demás, me quedé sin gusto y sin olfato. Y sigo sin ellos".

Angélica Rivera y Alberto "El Güero Castro" se espantaron mucho al saber que Sofía tenía Covid-19 (Foto: Instagram@sofia_96castro)

Sobre la reacción de sus padres al saber que tenía coronavirus, Sofía Castro desveló que Angélica Rivera lloró al enterarse. Además, las dos están separadas, ya que ella se encuentra en la Ciudad de México y su madre en Miami, Florida.

“Los dos se espantaron mucho, mis hermanas también. Mi mamá me confesó que después lloró porque obviamente pues te asustas, porque es una enfermedad que desgraciadamente está afectando a todo el mundo y no sabemos cómo controlarla al 100%", relató.

Además, contó que su pareja, Pablo Bernot, no se contagió, a pesar de que estuvieron juntos pocos días antes de que le entregaran los resultados positivos del PCR.

“Pablo salió negativo, aún yo estando ya activa con los síntomas. Obviamente, estaba con él en Cuernavaca y me regresé por lo mismo. Le dije ‘me estoy sintiendo muy mal, a mí se me hace que tengo Covid, me voy a regresar'. Entonces me regresé, me fui a hacer la prueba al hospital, y efectivamente ese día que yo me despedí de él, que le abracé, que estuvimos todo el día juntos, pues yo ya estaba activa, positiva. Y no se contagió. Se hizo tres pruebas de hecho, y salió negativo, está muy cañón”, dijo sin ocultar su sorpresa.

El momento en que Sofía Castro reveló a sus fans que dio positivo en la prueba del Covid-19 (Video: Ig. sofia_96castro)

Por suerte, esta semana ya se siente mucho mejor, y el miércoles 18 de noviembre quizás su doctor, Francisco Moreno, le dé el alta, ya que se cumplirán 15 días desde que descubrió que tenía el virus. Sobre el lugar en el que pudo contraer el SARS-CoV-2, aclaró que prefería no hacer suposiciones.

“No me quise poner a pensar dónde me dio porque es casi imposible descifrarlo. Está bien difícil la situación en el mundo, en México, hay demasiados contagios, y la verdad es que como que no quise ponerme a pensar. Yo se los juro y no es por dármelas de santa, ni de responsable... Yo tomaba muy en serio esta enfermedad. Mis amigas se ríen y me dicen ‘Sofía, no puede ser que la que más se cuida eres tú, y la única contagiada de todas fuiste tú’".

“Eres superextremista, andas con gel antibacterial por todos lados, te pones tres tapabocas, no sales, no saludas, y al final me dio, entonces, sí es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Entiendo de repente la parte de también tenemos que vivir, y la salud mental, y que es de repente complicado el encierro, pero sí hay que tomarlo muy en serio”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“La sensación de no poder respirar es muy fea”: Sofía Castro reveló que padece COVID-19 desde hace una semana

Murió de COVID-19 Javier Miranda, famoso imitador de Juan Gabriel

Celebridades y COVID-19: Paul Stanley confirmó que dio positivo al coronavirus y se suma a otros en Televisa

Galilea Montijo dio positivo a COVID-19