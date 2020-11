“Felicitaciones, hermanito”: el hermano mayor de Chadwick Boseman habló de la primera nominación póstuma del actor

Chadwick Boseman recibió una nominación por su actuación en "Ma Rainey's Black Bottom" (Foto: NETFLIX)

Kevin Boseman, hermano del fallecido Chadwick Boseman, ha vivido días agridulces después de la muerte de su hermano menor. Este pasado jueves fue anunciado que Chadwick fue nominado a los Premios Gotham por su actuación en “Ma Rainey’s Black Bottom”, por lo que su hermano le dedicó un tributo.

A través de su cuenta de Instagram, Kevin compartió una historia y una publicación en la que hizo referencia a la reciente nominación. En su historia, el también actor reveló que el reconocimiento fue algo “agridulce”, mientras que en su publicación decidió dedicar un mensaje más extenso.

“Tuve que sentarme con esto durante un par de días. Después de proyectar esto con él, le dije que estaba a punto de obtener todas las nominaciones y... fui tan fiel que estaría aquí para vivir este momento. Felicitaciones, hermanito”, escribió.

“Ma Rainey’s Black Bottom”, que se basa en la obra de 1982 del mismo nombre de August Wilson, fue la última película de Chadwick.

En la película, el actor dio vida a un problemático trompetista llamado Levee, que compite por su propio lugar en el mundo de la música. Netflix lanzó recientemente el primer avance de la película, que muestra a Boseman en su último papel, pues Marvel negó cualquier posibilidad de que se sustituyera al actor en una actuación con efectos especiales.

Kevin Boseman felicitó a su hermano menor (Foto: Instagram@kevinboseman)

Esperanza en tiempos difíciles

A tan solo unos meses del fallecimiento de su hermano, Kevin reveló a finales de octubre que él también fue diagnosticado con cáncer en el 2018. Pero él pudo celebrar debido a que ya llevaba dos años en remisión.

“Me diagnosticaron cáncer en 2018 y me sometí a cuatro rondas de quimioterapia. ¡Estoy en remisión! Has leído bien. Quería compartirlo porque, si bien ha sido un año de profundas pérdidas y tragedias para muchos de nosotros, esta es una buena noticia. Algo por lo que sonreír. Algo para gritar”, comentó el coreógrafo en sus historias.

Aunado a esto, el actor utilizó tanto su situación, como la de su hermano para animar al público a hacerse chequeos y poder tener una detección temprana del cáncer.

“El mañana no está prometido y la detección temprana salva vidas. La salud es riqueza, verdadera riqueza”, escribió.

Kevin reveló que él también padeció cáncer (Foto: Instagram@kevinboseman)

El pasado 28 de agosto se confirmó que el protagonista de “Black Panther” había fallecido a los 43 años. Su familia confirmó la triste noticia a través de las redes sociales del intérprete.

“Es con inconmensurable dolor que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman”, decía el comunicado.

De acuerdo con el mismo, Boseman fue diagnosticado con cáncer de colón en etapa III desde 2016. Durante los últimos cuatro años, la enfermedad progresó hasta la última etapa, sin embargo, el actor nunca hizo público su estado de salud.

El actor fue tan dedicado a su labor que decidió seguir trabajando y dando actuaciones de personajes icónicos. “Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar”, reveló su familia.

Boseman falleció el pasado 28 de agosto (Foto: Jean-Baptiste LACROIX / AFP)

Pero, de acuerdo al comunicado, fue “el honor de su carrera dar vida al rey T’Challa en ‘Black Panther’”. La familia de Boseman agradeció el amor y las oraciones.

La revista People reportó que el certificado de defunción informó que Boseman fue enterrado el 3 de septiembre en el cementerio de la Iglesia Bautista de Bienestar en Belton, Carolina del Sur.

