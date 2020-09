Sienna Miller reveló que Chadwick Boseman renunció a parte de su salario para que ella recibiera un pago justo por su trabajo en “21 Bridges”

Chadwick Boseman resignó parte de su salario para que Sienna Miller cobrara la cifra que había solicitado por su rol en "21 Bridges"

Chadwick Boseman renunció a parte del salario que recibiría por protagonizar y producir “21 Bridges” (2019) para asegurar la participación de Sienna Miller en la película. La actriz contó la historia por primera vez este lunes. Para explicar su decisión, indicó que el episorio “es un testimonio de quién era” el actor, que murió el 28 de agosto los 43 años tras un larga y silenciosa batalla contra un cáncer de colon que le habían diagnosticado en 2016.

Miller interpretó a la detective de narcóticos Frankie Burns en el thriller de acción de Netflix, que sigue al oficial de policía de Nueva York Andre Davis (Boseman) mientras desentraña un caso que involucra a criminales de alto perfil.

“Él produjo ’21 bridges” y había insistido mucho para que yo participase en ella. Era fan de mi trabajo, algo que me resultaba emocionante porque yo también lo era del suyo. Me contactó y me ofreció estar la película; era una época en la que no quería trabajar más, porque lo había estado haciendo sin parar y estaba agotada, pero yo quería trabajar con él", comenzó Miller.

"No sabía si contar o no esta historia, y todavía no lo he hecho. Pero lo voy a contar porque creo que es un testimonio de quién era “, dijo la actriz a la revista Empire en una entrevista. “Esta fue una película de bastante presupuesto, y creo que todo el mundo sabe lo que sucede con la disparidad salarial de género en Hollywood. Yo pedí una cifra que el estudio no estaba dispuesto a pagar”, explicó la actriz.

"Yo dije que haría la película si se me pagaba adecuadamente. Y Chadwick terminó donando parte de su salario para llegar al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran”, añadió la estrella.

Miller expresó su gratitud por el gesto y enfatizó en lo mucho que significó para ella. Miller calificó el acto solidario de Boseman como “una de las cosas más apabullantes que he experimentado”. “Él me dijo: ‘Vas a cobrar lo que te mereces y lo que vales’. Y es casi imposible imaginar a otro hombre en esta ciudad comportándose con esa generosidad y ese respeto”, prosiguió, antes de concluir con una demoledora anécdota: “Desde entonces, le he contado esta historia a algunos actores amigos míos, y ellos suelen quedarse en silencio e irse a casa, seguramente para darle vueltas a las cosas durante un rato”.

