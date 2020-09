“Dedicaré el resto de mis días a vivir como lo hiciste tú”: Michael B. Jordan se despidió de Chadwick Boseman

Los actores actuaron juntos en "Black Panther" (Foto: Matt Kennedy - Marvel Studios - Walt Disney)

A lo largo de los días se había especulado la forma en la que Michael B. Jordan estaba lidiando con el sorpresivo fallecimiento de su colega y amigo, Chadwick Boseman. El actor finalmente rompió su silencio el pasado lunes.

El actor que interpretó a Eric Killmonger, el enemigo del rey T’Challa, en el éxito taquillero y crítico “Black Panther”, le dedicó a Boseman unas palabras a través de su cuenta de Instagram. Jordan comenzó su carta explicando que ha pensado en cada momento que logró pasar con él a lo largo de su relación de más de 15 años.

“He estado tratando de encontrar las palabras, pero nada se acerca a cómo me siento. He estado reflexionando sobre cada momento, cada conversación, cada risa, cada desacuerdo, cada abrazo... todo. Ojalá tuviéramos más tiempo”, empezó.

Jordan reveló que aprendió mucho de su amigo (Foto: Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout via REUTERS )

El intérprete continuó explicando que Boseman fue una de las personas que más influyó en su carrera artística, y agregó que aprendió de lo que hizo amigo.

“Una de las últimas veces que hablamos, dijiste que estábamos vinculados para siempre, y ahora la verdad de eso significa más para mí que nunca. Cerca del comienzo de mi carrera, empezando con ‘All My Children’ cuando tenía 16 años, marcaste el camino para mí. Me mostraste cómo ser mejor, honrar el propósito y crear un legado. Y lo hayas sabido o no, he estado observando, aprendiendo y constantemente motivado por tu grandeza. Ojalá tuviéramos más tiempo”, añadió.

Jordan también agradeció a Boseman por su trabajo en la representación de personajes históricos afroamericanos como el beisbolista Jackie Robinson, o el activista Thurgood Marshall.

Jordan le agradeció a Boseman por sus interpretaciones (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Todo lo que le has dado al mundo... las leyendas y los héroes que nos has mostrado que somos... vivirá para siempre. Pero lo que más me duele es que ahora entiendo cuán leyenda y héroe eres TÚ”, exclamó.

El actor alabó que a pesar de su estado de salud, este nunca le impidió preocuparse por los demás, ya fueran de la comunidad o las personas más cercanas a Boseman.

“A pesar de todo, nunca perdiste de vista lo que más amabas. Te preocupabas por tu familia, tus amigos, tu oficio, tu espíritu. Te preocupabas por los niños, la comunidad, nuestra cultura y la humanidad. Te preocupaste por mi. Eres mi hermano mayor, pero nunca tuve la oportunidad de decírtelo o de darte tus flores mientras estabas aquí. Ojalá tuviéramos más tiempo”, señaló.

Jordan finalizó su sentimental mensaje confesando que extrañará todo acerca de su amigo. Aunado a esto, prometió que dedicará el resto de su vida a tratar de ser más como Boseman. Además, el protagonista de “Creed” compartió cinco imágenes de los dos juntos, mientras que la última fotografía era solamente del rostro de Boseman.

Mientras grabó el filme del universo de Marvel, el actor ya sufría de cáncer (Foto: Matt Kennedy/Marvel, Disney via The New York Times)

“Ahora soy más consciente que nunca de que el tiempo es corto con las personas que amamos y admiramos. Extrañaré tu honestidad, tu generosidad, tu sentido del humor y tus increíbles dones. Extrañaré el regalo de compartir espacio contigo en escenas. Dedicaré el resto de mis días a vivir como lo hiciste tú. Con gracia, coraje y sin remordimientos. ‘¿¡Es este tu rey!?’ Si. él. ¡es! Descansa en el poder hermano”, escribió.

El pasado viernes Boseman falleció después de una batalla de cuatro años contra el cáncer. La familia del actor dio a conocer la muerte del actor a través de un comunicado en redes sociales. De esta misma forma revelaron que Boseman había peleado contra la enfermedad sin decirle al público ni a los medios.

