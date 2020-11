Johnny Depp fue forzado a renunciar a “Animales fantásticos 3”, pero cobrará una fortuna por la única escena que filmó

Johnny Depp renunció a “Animales Fantásticos 3” por pedido de Warner Bros. (Reuters)

Johnny Depp se desvinculó de la película “Animales Fantásticos 3” la semana pasada, luego de que Warner Bros. le pidiera renunciar al papel del mago maligno Grindelwald en la última entrega de la saga del universo de Harry Potter, que ya estaba en producción. No obstante, en las últimas horas tomó estado público el hecho que el actor recibirá su sueldo íntegro.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, Warner Bros. pagará el salario completo de Depp, a pesar de que el intérprete solo había filmado una escena desde que comenzó el rodaje el pasado mes de septiembre en Londres.

Al igual que muchas estrellas de primer nivel, Depp tenía un contrato con cláusula pay-or-play, que requiere que se le compense por completo, ruede el largometraje o no. Diversos medios señalan que el actor recibirá 10 millones de dólares.

La salida de Depp llega después de que el artista perdiera una demanda por difamación contra el tabloide británico The Sun, que se refirió a él como “maltratador de esposas”. Este calificativo hacía referencia a la denuncia por violencia doméstica interpuesta por Heard.

El juez Andrew Nicol falló a favor del diario, ya que pudo probar 12 de las 14 acusaciones que Heard presentó al tribunal, por lo que, según el magistrado, era correcto que la publicación se refiriera a él en esos términos.

Johnny Depp sale de una audiencia de su juicio contra el tabloide The Sun. Foto: REUTERS/John Sibley

A raíz de esta decisión, el presidente de Warner Bros., Toby Emmerich, decidió prescindir de Depp, quien será sustituido por otro actor. El elegido sería Mads Mikkelsen, el actor danés al que muchos recordarán por su participación en la televisiva ‘Hannibal’. Mikkelsen está en una fase temprana de negociación con el estudio, según informa Deadline.

Dirigida por David Yates, “Animales Fantásticos 3” contará también con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler y Ezra Miller. El estreno mundial está previsto para el 15 de julio de 2022.

El anuncio sorpresivo

“Deseo informarles que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi rol como Grindelwald en ‘Fantastic Beasts’, y que yo he respetado y aceptado esa petición”, anunció el actor la semana pasado en un comunicado en Instagram y Facebook.

“El juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará mi combate para decir la verdad y confirmo que pienso apelar”, declaró Depp. Se mostró además “conmovido” por los “muchos mensajes” de apoyo recibidos. “Mi determinación sigue fuerte y tengo la intención de probar que las acusaciones en mi contra son falsas”, agregó la estrella. “Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento con el tiempo”.

El portavoz de la Warner Bros confirmó a los medios la retirada del actor de la siguiente película de la saga derivada del universo Harry Potter. “Agradecemos a Johnny por su trabajo en las películas hasta ahora”, agregó.

El intérprete había participado en las dos primeras entregas: “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016) y “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018).

SEGUIR LEYENDO:

Johnny Depp perdió el juicio contra The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas” tras su ruptura con Amber Heard