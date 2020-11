“Que dure siempre”: Tania Ruiz presumió un gran anillo y parece que ya se comprometió con Peña Nieto

Enrique eña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann fueron captados juntos por primera vez a finales de enero de 2019 en España (Instagram: epn y taniaruize)

La modelo Tania Ruiz sorprendió la tarde de este jueves al compartir imágenes en Instagram stories que dan a entender que ya se comprometió con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

“Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, escribió en una de sus historias, en donde se veía su mano junto a la de un hombre.

En la siguiente fotografía fue más específica al mostrar un gran anillo en su mano (aunque no en el dedo habitual donde suele colocarse la joya).

“Forever and ever my love”, escribió para acompañar dicha foto. (Por siempre y para siempre, mi amor).

Finalmente, en su más reciente historia señaló: “Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre”.

Aunque en los meses de la pandemia no se les ha visto juntos, el romance de la modelo y el político ya lleva un buen tiempo siendo foco mediático.

Fueron captados juntos por primera vez a finales de enero de 2019, paseando por calles de España.

La relación de inmediato causó gran revuelo porque él aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera, de quien terminaría divorciándose en mayo de ese mismo año.

En un principio Tania aseguró que solo era amiga del ex presidente. A la revista Quién, la modelo dijo “lo conozco, me llevo súper bien con él. Es una gran persona. Es muy diferente verlo en la tele a ya conocer a la persona. Es muy simpático. Enrique y yo somos amigos… el tiempo dirá”.

Pero justo el mismo mayo de 2019, apenas semanas después de que él quedara oficialmente divorciado, la modelo y Peña fueron vistos en la boda de Mar Collado.

Algunas versiones apuntaron que aquella cita fue la presentación “oficial” de Tania como novia del político entre su círculo de amigos.

Desde entonces, la modelo ha hablado en varias ocasiones de su relación con Peña. En octubre del año pasado concedió una entrevista a ¡Hola! en donde dijo estar enamorada y no descartó la idea de una boda con el político.

“Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, aseguró en aquel momento.

Poco antes Tania había dado de qué hablar por revelar algunos detalles de su romance con Peña Nieto. Declaró que usaban las mismas cremas.

“Usamos las mismas cremas, nos encanta hacer deporte, mucho de nuestro tiempo que compartimos es hacer ejercicio”. Tambien mencionó sentirse afortunada de tener una relación con él. “Estoy muy agradecida de tener la pareja que tengo, creo que los dos nos hemos hecho mejores personas, el uno como el otro, es una persona que saca lo mejor de mí, y yo también trato de que siempre esté feliz, eso se contagia es un auto reflejo: si él está feliz es la misma felicidad que me da a mí”.

Uno de los momentos más mediáticos de la pareja fue cuando los captaron en un restaurante de Nueva York con un peculiar detalle: ambos estaban usando peluca para evitar ser reconocidos, pero su intención resultó al contrario y se convirtieron en objeto de burlas y memes en redes sociales.

Tania tomó el asunto con humor y en su cuenta de Instagram compartió algunas de las imágenes que le parecieron más creativas.

