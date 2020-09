¿Tras los pasos de la Gaviota en Televisa?: Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, fue vista con Carla Estrada

(Foto: Instagram de Tania Ruiz)

Luego de recuperarse del COVID-19 que la aquejó por varias semanas el mes pasado, Tania Ruiz se ha mantenido muy activa ya sea con sus cambios de look o sus fotografías para redes sociales, pero esta semana sorprendió a todos cuando apareció en un reconocido restaurante en la Ciudad de México en compañía de la productora de Televisa, Carla Estrada.

La modelo originaria de San Luis Potosí dio a conocer el encuentro con la legendaria productora detrás de grandes proyectos como El manantial, El Privilegio de amar, Lazos de amor o María Isabel.

“Te adoro mi @carlaestradawest… ¡¡¡Te quiero mucho!!!, ¡¡¡Qué gran cena!!!, amé verte”, escribió sobre su encuentro la novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tania Ruiz aclaró que durante su estancia en el restaurante se siguieron todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus.

En las imágenes se ve a ambas disfrutar de sus alimentos con sana distancia e incluso lavar sus manos al borde de la mesa que ocuparon a lo largo de la velada.

Incluso las dos personalidades tuvieron que someterse a una desinfección en una cabina especial, a su llegada al establecimiento ubicado en la capital del país.

Ni Tania Ruiz ni Carla Estrada explicaron los motivos de esta reunión, pero los seguidores de la rubia modelo especularon que podría ser el inicio de una colaboración en la pantalla chica.

La productora está trabajando en el desarrollo de la bioserie de la cantante Gloria Trevi. “Ya está firmado el contrato, lo que no sé es cuándo se va a empezar porque también depende de las fechas”, declaró a inicios de este año a Notimex.

El año pasado comentó que para realizar este proyecto estaría en varias conversaciones con la intérprete de Todos me miran y sus personas cercanas, con la intención de armar el guión a través de testimonios.

“Se tiene que hacer mucha investigación y muchas entrevistas, porque sí son varios puntos de vista los que hay que tomar en cuenta”, declaró según Univisión.

En cambio Tania Ruiz se ha dedicado a hacer algunos cambios de imagen, recibir a los ángeles en su casa y superar el coronvirus que la aquejó a inicios de agosto.

El mes pasado reapareció en sus redes sociales después de permanecer varios días en reposo. La modelo fue diagnosticada con coronavirus a inicios de agosto cuando decidió realizarse la prueba porque presentó conjuntivitis, una presión en el pecho y la pérdida del olfato y el gusto.

Comenzó con los malestares después de pasar unos días al lado de su familia en San Luis Potosí, informó la revista mexicana ¡Hola!. Su hija Carlotta, de seis años, permaneció bajo el cuidado de sus abuelos maternos en espera de reunirse con su mamá.

“Sí di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada y llevo como cinco días sin olor ni sabor”, declaró horas después para la revista Quién.

La modelo destacó que tuvo muchos síntomas, pero afortunadamente jamás experimentó fiebre “y siempre respiré bien, aunque con la nariz tapada”.

Conforme avanzaron los días, Tania Ruiz también mostró su mejoría a través de su cuenta de Instagram. “Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó la COVID. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí... le dije que por favor me trate bien”, escribió en su cuenta.

