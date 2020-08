″¡Ya sana!”: Tania Ruiz, la novia de Peña Nieto, compartió su primera foto ya libre de COVID-19

Tania Ruiz ya está libre de COVID-19 (Fotografía, Instagram: @taniaruize)

A casi un mes de darse a conocer su contagio de COVID-19, la modelo Tania Ruiz, novia del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, reveló que ya está libre del virus.

El sábado Tania compartió en su cuenta de Instagram una foto y un mensaje para hablar de su recuperación.

“¡Siempre pon la mirada en ti! ¡Valora el estar! ¡Valora lo que tienes! ¡Valora lo que eres! ¡Ve lo que funciona en ti!”, escribió al inicio de su mensaje.

“Nos falta conciencia de saber lo importante y valiosos que somos. Lo que podemos transformar en nosotros, en los demás y vivirnos como merecemos. Son muy importantes y si no tienen quien se los diga, yo se los digo: Todo es real y aprende a verte diferente”, añadió antes de revelar que ya está libre de coronavirus. “¡Ya de regreso! ¡Ya Sana! ¡Primera foto después del COVID!”.

El mensaje de Tania Ruiz para hablar de su recuperación

Al final del texto, Ruiz dijo estar agradecida por las muestra de apoyo y los mensajes que recibió durante su proceso con la enfermedad.

Fue a principios de agosto cuando se supo que la modelo potosina había dado positivo a la prueba de COVID-19.

La revista ¡Hola! informó que Tania inició con los síntomas de la enfermedad después de pasar unos días con su familia en San Luis Potosí.

“Sí di positivo y hubo días que me sentía fatal. Muy muy mal, ahorita sigo con mucho mareo, todos los días he estado muy mareada y llevo como cinco días sin olor ni sabor”, reveló Tania a la publicación. “Voy mejorando poco a poco, pero me sigo sintiendo muy mal y cero ánimos de nada, me siento agotada y con mucho sueño, espero que mis papás no tengan”.

Tania Ruiz nunca tuvo problemas para respirar (Foto: Instagram de Tania Ruiz)

Según explicó, jamás tuvo fiebre ni problemas para respirar.

Días después, a través de su cuenta de Instagram, Tania contó más detalles de su proceso con la enfermedad y el aislamiento en el que se encontraba para evitar contagios.

“Familia Instagram. Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. ¡Yo también los extraño! Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó el COVID. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí... le dije que por favor me trate bien”, comentó.

“Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido... pero a veces tiene sus horas buena onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones gente bonita”, añadió en su mensaje publicado a través de Instagram stories.

Tania Ruiz y Peña Nieto (Foto: Instagram@taniaruize)

Días antes de aquella publicación, Tania mostró de nueva cuenta su amor por Enrique Peña Nieto. Con motivo del cumpleaños del político, la modelo compartió una foto de ambos y le dedicó un cariñoso mensaje.

“¡Feliz Cumpleaños! ¡Feliz vida!! Hoy es un día para dar Gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños, sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mi vida”.

