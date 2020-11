Mauricio Islas, socio de la empresa que manejaba la carrera de Eleazar “N” se deslindó del asunto: “No hay nada más que hacer”

El histrión es socio fundador de la agencia de management que se encargaba de las relaciones públicas del acusado (Foto: Instagram @mauricioislas @eleazargomez)

Luego de la detención de Eleazar “N”, quien se encuentra en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México en espera de las audiencias en torno a su caso, en el que se le acusa de violencia familiar por presuntamente haber golpeado e intentado estrangular a su novia, la modelo peruana Tefi Valenzuela, diversas voces se han pronunciado en contra de la violencia de género.

A esta lamentable situación en la que se encuentra inmerso el actor, quien no pudo continuar con su trabajo en la telenovela La mexicana y el güero, pues se encuentra detenido y pasará al menos dos meses bajo custodia de las autoridades, se suma el hecho de que la agencia que manejaba sus asuntos de prensa y relaciones públicas ha dado por terminada toda relación.

Mauricio Islas fua tajando al desvincular su empresa con la carrera de Eleazar "N" (Foto: Instagram: @mauricioislas)

El actor Mauricio Islas, quien es socio fundador de la empresa Make It Prensa, encargada de administrar los proyectos de un amplio catálogo de talentos artísticos, como modelos, actores y cantantes, además de gestionar las cuestiones relacionadas con el management, la comercialización y la producción de eventos artísticos, fue abordado por la prensa para conocer el rumbo que tomará la carrera de Eleazar, de quien la agencia ha prescindido. Así lo dijo Islas:

“Ya está todo dicho, hace dos días tuvimos la oportunidad de estar en la oficina, lo que teníamos que decir ya lo dijimos como agencia y no hay nada que decir”, expresó.

Mauricio se ha desarrollado como empresario a la par de sus proyectos actorales, principalmente en teatro (Foto: Instagram @mauricioislas)

Al ser cuestionado por los reporteros respecto a que si los familiares del acusado se habían puesto en contacto con los representantes de Make It Prensa para unir fuerzas en apoyo a Eleazar, Mauricio Islas fue tajante:

“No, nada, como lo dije ahí mismo ese día (el jueves 5 de noviembre en la alcaldía Benito Juárez), no hemos tenido contacto con nada, no hay nada que decir, comunicamos lo que tenemos que hacer y de antemano muchísimas gracias”, expresó el histrión.

El nombre de Eleazar “N” también fue eliminado del Instagram del famoso y en las redes sociales de la agencia ya no figura la imagen del también cantante, quien alcanzó su momento de mayor fama al interpretar a “Mateo” en la telenovela infantil Atrévete a soñar.

“Ya comunicamos lo que teníamos que decir, a fin de cuentas hicimos lo que pudimos y listo. O sea, no hay nada más que hacer. Yo entiendo que quieran hacer una nota, desafortunadamente se los tengo que decir, ¿nos conocemos hace cuántos años? Siempre he estado aquí, siempre he tratado de estar con ustedes. Lo más importante… creo que están buscando una nota donde no la hay. Nosotros como agencia, yo como persona, no tengo nada que decir, no tenemos nada que comunicar acerca del caso, ya lo que teníamos que decir ya lo dijimos”, agregó Islas con tono firme.

Eleazar N y Tefi Valenzuela (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Ante la insistencia de los reporteros por saber en qué términos quedó la relación laboral entre la agencia de talentos y el acusado, Mauricio Islas volvió a recalcar lo dicho:

“Ya nosotros no tenemos nada que ver en ese asunto, o sea de repente no estamos en su cuenta, nosotros no tenemos acceso a su cuenta. Creo que eso está más claro que el agua, nosotros ya no tenemos nada que ver en ese asunto, es un asunto desafortunado pero nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir como agencia, así que muchas gracias”, finalizó.

Este domingo 8 de noviembre, Tefi Valenzuela reapareció en su cuenta de Instagram compartiendo una foto del pasado donde aparece con su perrita, de nombre Cumbia (Foto: Instagram @tefivalenzuela)

Trascendió que hace apenas unos días, Eleazar “N” estaría en busca de reunirse con la publirrelacionista Danna Vázquez, quien maneja una agencia del rubro del entretenimiento, pues el actor no habría estado del todo conforme con el manejo de su carrera en Make It Prensa.

