“Quería que me vean sonriendo”: Tefi Valenzuela volvió a Instagram tras la agresión de Eleazar “N”

Eleazar "N" y Tefi Valenzuela apenas llevaban un par de meses de relación cuando se suscitó el violento espisodio (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Luego de darse a conocer que Eleazar “N” se encuentra detenido y bajo proceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde permanece a la espera de sus audiencias para determinar su situación legal tras haber golpeado y presuntamente intentado estrangular a su novia Stephanie Valenzuela, ahora la modelo peruana ha regresado a las redes sociales.

Tras de que este viernes Eleazar fuera ingresado a presión, este fin de semana la también cantante volvió a tener presencia en su red social mientras se recupera de la agresión y las heridas. Con una fotografía del pasado en la que aparece junto a su perra, Tefi Valenzuela dejó un mensaje la tarde de este domingo.

“Les comparto esta foto de hace unos meses cuando adopte a Cumbia” dijo refiriéndose a su perra. “No sabía lo bonito que sería ser su mamá, en días que me siento mal o triste como hoy, ella siempre me anima”, escribió la modelo al pie de la foto donde aparece abrazando a su mascota.

Gracias por tanto cariño, quería que me vean sonriendo porque así quiero estar pronto, soy una mujer muy fuerte y sé que de ésta me levanto. Los quiero

La modelo publicó una foto del pasado donde aparece compartiendo con su mascota Cumbia (Foto: Instagram @tefivalenzuela)

Inmediatamente algunos de sus dos millones y medio de seguidores contestaron el post de Tefi con mensajes de apoyo y solidaridad: “Mucha fuerza para este momento, preciosa. Te apapacho a lo lejos”, “Eres una guerrera hermosa”, “Fuerza Tefi, es doloroso saber lo que te ha pasado, todo estará bien un abrazo fuerte”, “Sí Tefi, tú eres fuerte, reza y Diosito te dará fortaleza para superar todo lo malo. No olvides lo hermosa que eres por fuera y más por dentro, más ahora con tus éxitos musicales”, son algunos de los comentarios escritos en su gran mayoría por mujeres.

Fue en la tarde de este lunes cuando la cantautora retomó la actividad en su Instagram con un post donde rememora que hace dos años lanzó un tema musical con su respectivo video. La peruana aprovechó para hacer un discreto guiño al respecto de lo que está viviendo con la temática de su sencillo. Así lo escribió:

“9 de noviembre. Me llegó una notificación de que un día como hoy 2 años atrás soltamos INTOCABLE , una canción muy especial para mí, el video lo hicimos pensando en #NoAlBullying...el tiempo pasa volando me da mucha nostalgia, un besote a todos hoy me siento algo mejor, los estuve leyendo”, escribió la artista.

También aprovechó para rememorar el lanzamiento hace dos años de su sencillo Intocable, en el que aborda el tema del bullying (Foto: Captura de pantalla Instagram @tefivalenzuela)

Adicionalmente, desde sus instastories, Stephanie Valenzuela agradeció a otras mujeres que le mostraron su solidaridad, como Jeanette Karam, Elia Ezrré y Vanessa López, quienes tras el escándalo se atrevieron a alzar la voz y a sacar a la luz episodios de violencia que vivieron de la mano de Eleazar “N” cuando sostuvieron alguna relación sentimental con el también cantante.

Valenzuela además subió una fotografía donde aparece acariciando a Cumbia, su mascota, con el texto “La bebé está triste”.

Los desafortunados sucesos se desarrollaron después de que ambos disfrutaron de una cena romántica, en la que según versiones el actor le habría pedido matrimonio a Valenzuela. Posteriormente se trasladaron al departamento de Tefi, ubicado en la calle de Arkansas de la colonia Nápoles, donde la madrugada del miércoles los vecinos del edificio habitacional escucharon los gritos de la joven pidiendo ayuda y le brindaron refugio hasta que llegó la policía.

Compartió una historia donde también aparece su mascota; la musicalizó con su tema "Intocable" (Foto: Captura de pantalla Instagram @tefivalenzuela)

Tras ser trasladado a la Fiscalía de la alcaldía Benito Juárez, la noche de este viernes se deliberó que Eleazar “N” tendrá que esperar a su próxima audiencia en prisión, que está fijada para dentro de dos meses.

Por su parte la agencia que llevaba sus relaciones públicas, Make it, comandada por el actor Mauricio Islas, se ha deslindado de toda relación con el ex novio de Danna Paola.

