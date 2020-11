Dulce María reveló si realizará una actuación especial en el reencuentro de RBD

Dulce María explicó que se siente triste por no poder subirse con sus compañeros al escenario (Foto: Instagram @dulcemaria)

Cada vez se acerca más la fecha para el gran reencuentro de RBD, Ser o Parecer, y a través de una transmisión de Instagram, la cantante y actriz mexicana Dulce María confesó que se siente triste por no poder participar en el evento, el próximo 26 de septiembre.

"Ha sido bien duro porque es una parte muy importante de mi historia personal y profesional, siempre voy a ser Rebelde y siempre voy a ser parte de RBD. Sí da un poco de coraje. En cualquier otro momento yo hubiera podido estar. Cualquiera de estos 12 años que han pasado, donde tanto se ha esperado este reencuentro, donde yo hubiera podido estar”, explicó a sus casi ocho millones de seguidores.

La actriz de Falsa identidad, volvió a repetir que a ella le habría encantado subirse al escenario con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, pero en este momento quiere centrarse en su proyecto más importante, que es el nacimiento de su primera hija. Explicó que dará a luz alrededor de diciembre, y el concierto debía realizarse como muy tarde en marzo, por lo que no podía comprometerse.

“No es que no quiera, sino que no puedo, tanto la pandemia como un embarazo se viven de manera diferente en cada mujer y persona... Esto era muy rápido, era cuestión de este año o máximo marzo del próximo año. Y primero Dios, mi bebé nace en diciembre, y en marzo, que era como la fecha límite, voy a estar lactando o en postparto. No tengo ni idea de cómo me va a ir”.

Los ex integrantes de RBD, Poncho Herrera y Dulce María, no participarán en el reencuentro. Si estarán Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni (Foto: Twitter de RBD)

Durante el directo, los fans le preguntaron si participaría de alguna forma en el reencuentro. Y es que horas antes, el productor de “Ser o parecer”, Guillermo Rosas, había insinuado que habría una performance en la que aparecerían los seis integrantes, incluido Poncho Herrera, quien también rechazó participar.

“Siempre se ha anunciado como un tributo a RBD y han sido los seis. Entonces, por supuesto que en nuestro tributo están considerados Dulce María y Alfonso Herrera. No lo deberíamos ni de estar contando, pero hay un performance entero dedicado a ellos. ¿A quién se le puede ocurrir que vamos a hacer un tributo a RBD sin pensar en Poncho y en Dulce? Están incluidos, tienen un momento muy especial dentro de nuestra transmisión”, dijo Guillermo Rosas.

Sin embargo, para disgusto de millones de seguidores, Dulce María aseguró que no estaba al tanto del plan.

“No sé qué vayan a hacer, pero está padre, como les digo, es algo que sembramos todos con todo el corazón, que todos somos parte, así que está padre que se haga un tributo a un proyecto tan importante (...) Me encantaría ser parte y me da tristeza no serlo, porque es algo que está marcando mi vida y mi carrera”, confesó.

La primera hija de Dulce María nacerá alrededor de diciembre (Foto: Instagram @dulcemaria)

Aunque no estará en el gran concierto, la actriz acaba de lanzar su cuarto sencillo, “Lo que ves no es lo que soy", una canción muy personal que por primera vez busca contar su historia, y no la de los demás.

“Es mi cuarto sencillo y es el más importante, porque es el que tiene un video, es el que habla de esta parte personal de mi carrera y es un proyecto muy personal, donde realmente soy yo. Llevo muchos años trabajando en esto, desde que tenía cinco años he contado historias de alguien más estando en diferentes proyectos que, aunque me encantan y cada etapa la he honrado y disfrutado mucho, llegué a un punto en que necesitaba recordar qué era lo que me anclaba a esta carrera, qué es lo que me apasionaba de esto; un poco habla de eso esta canción”, adelantó la actriz.

El videoclip se estrenará este martes 10 de noviembre, y con él, la cantante espera que el público la conozca un poco mejor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

De esta forma podrían participar Poncho Herrera y Dulce María en el especial de RBD

“Siendo muy honesta conmigo, no puedo comprometerme”: en un directo de Instagram, Dulce María explicó por qué no estará en el reencuentro de RBD

“Yo no soy la productora del evento”: Anahí habló del reencuentro de RBD y reveló que harán contenido nuevo

Anahí y Christian Chávez desataron la euforia en Tik Tok: cantaron juntos “Sálvame”, antes del reencuentro de RBD